В Шахрисабзе в Кашкадарьинской области 19 июня состоялось открытие визит-центра Гиссарского государственного горно-арчового заповедника, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ПРООН в Узбекистане.

Новый визит-центр призван способствовать повышению экологической осведомленности о важности сохранения и бережного отношения к биоразнообразию и природным ресурсам.

На основной выставочной площадке визит-центра представлены стенды, рассказывающие о диких животных и тематиках заповедника, об угрозах, с которыми сталкивается дикая природа. Представлена также работа инспекторов, включая текущие исследовательские работы, которые проводят научные сотрудники.

Это часть совместного проекта ПРООН, Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды «Устойчивое использование природных ресурсов и управление лесами в ключевых горных регионах, важных для глобально значимого биоразнообразия».

Проект поддерживает правительство Узбекистана в решении вопросов сохранения биоразнообразия с фокусом на горные экосистемы. Большая часть совместной работы направлена на экологическое образование населения, проживающего в буферной зоне с природоохранными территориями.

В церемонии приняла участие заместитель директора Регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Марина Уолтер, которая впервые приехала в Узбекистан с официальным визитом.

«Я надеюсь, что через новые платформы по обмену знаниями и информацией, инновационные экспонаты, публикации и дискуссии с местными сообществами и особенно детьми визит-центр сможет сформировать более полное понимание значимости экосистем Гиссарского региона, которые являются важным источником кислорода, чистой воды и воздуха, а также важности процессов опыления, контроля популяции насекомых, переработки сточных вод и других важных природных процессов», — сказала Марина Уолтер.





ПРООН также передала Госкомэкологии комплекс, который состоит из беспилотного летательного аппарата, что позволит изучать растительность, вести учет животных и фиксировать нарушения, а также автомобиля, который оснащен всем необходимым для сбора и анализа данных и сделает бригады сотрудников Госкомэкологии мобильными для выезда в любую точку страны.