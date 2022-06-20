Председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева в интервью проекту Alter Ego объяснила необходимость строительства единого аэропорта для Андижанской, Наманганской и Ферганской областей.

По её словам, в рамках стратегии развития аэропортов Узбекистана до 2035 года президенту представлены два сценария развития аэропортов Ферганской долины.

«Первый сценарий развития — если мы реконструируем и строим новые аэропорты на тех же местах, где они сейчас находятся. Мы сделали SWOT-анализ: плюсы и минусы, риски и преимущества. И с точки зрения инвестиций у нас недостатков оказалось много», — заявила она.

Рано Джураев отметила, что аэропорты всех трёх областей находятся в черте города, имеет заход на посадку только с одной стороны, ограниченную пропускную способность полос — шесть воздушных судов в час.

«И даже если мы построим новые полосы, они сохраняют свои основные ограничения в плане „узкого горла“, которое не от нас зависит. Если мы сейчас потратим большие деньги на реконструкцию или новое строительство на этом же месте, то, учитывая, что мы это делаем не на один, не на два года, а на 20−30 лет вперед, то, возможно, это помешает развитию региона в этот период времени. И, возможно, лучше строить в другом месте», — считает Рано Джураева.

В рамках второго сценария предлагается построит единый аэропорт для Ферганской долины. По словам главы компании, частные инвесторы и операторы в концессионных соглашениях требуют, чтобы в 300-километровой зоне не было других аэропортов.

«А здесь получается, что у нас в 100-километровой зоне три аэропорта: все международные и все малозагруженные. Поэтому для всех этих трех регионов было бы более эффективно иметь один современный аэропорт, который построен с нуля в другом месте», — заявила она.

Глава Uzbekistan Airports отметила, что новый аэропорт предусматривает использование новых технологий, высокоскоростных рулежных дорожек, магистральных дорожек, чтобы можно было обеспечить обслуживание 40 воздушных судов в час. Кроме того, новый аэропорт будет иметь достаточно земельных участков, чтобы можно было расширять инфраструктуру.

«Сейчас нужен терминал, например, на 1200 человек, а через 10 лет понадобится на 2400 человек. Есть достаточно земли, чтобы построить, достроить эти терминалы. Сейчас здесь нигде такой возможности нет. Если мы говорим о грузовом терминале, то Ферганской долине напрашивается хороший логистический центр именно для сельскохозяйственной продукции, ее хранения, обработки, упаковки, отправки», — заявила она.

Рано Джураева считает, что «когда денег мало, лучше сконцентрировать капитал, а когда денег много, можно построить и три аэропорта».