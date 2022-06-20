Министерство юстиции разработало и разместило для общественного обсуждения проект постановления Кабинета Министров «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка регистрации актов гражданского состояния». Внести предложения можно до 2 июля.

Проект предусматривает порядок регистрации рождения через медицинские учреждения в отделах ЗАГСа. В этом случае справка с QR-кодом, выданная медицинскими учреждениями, о том, что статус рождения зарегистрирован в отделах ЗАГС, будет приравниваться к свидетельству о рождении.

Ввести порядок регистрации рождений в отделах ЗАГСа через медицинские учреждения планируется с 1 сентября в Ташкенте, а с 1 января 2023 года по всей стране.

Кроме того, проектом предлагается в качестве эксперимента подача заявления в отдел ЗАГСа для регистрации и расторжения брака через центры государственных услуг. Минюст также предлагает отменить процедуру информирования махаллинского схода граждан по месту жительства лиц, состоящих в браке, при подаче заявления о вступлении в брак.

При подаче заявления на расторжение брака планируется внедрить порядок уведомления семейного и женского отделов по месту жительству супругов через электронную систему «в целях принятия соответствующих мер по примирению супругов».

Проект постановления предусматривает возможность назначения на должность начальника ЗАГСа работников, занимающих руководящие должности в органах юстиции и учреждениях.

Предлагается также ввести порядок направления запроса в органы внутренних дел через информационную систему и получения заключения по расследованию изменения фамилии, имени и отчества граждан.

«Принятие данного проекта будет способствовать своевременной регистрации рождений, устранению излишней бумажной волокиты и бюрократии при регистрации рождений и браков, устранению коррупции среди сотрудников и широкому использованию информационно-коммуникационных технологий в сфере ЗАГС», — заявили в Министерстве юстиции.