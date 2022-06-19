Ташкентское городское управление Национальной гвардии Узбекистана выступило с обращением к футбольным болельщикам в преддверии финального турнира Кубка Азии-2022 U-23 между молодёжными сборными Узбекистана и Саудовской Аравии, который пройдёт на стадионе «Миллий» («Бунёдкор») в воскресенье.

«Призываем… помнить о культуре поведения, необходимости проявления уважения ко всем — судьям, игрокам, в том числе команды-соперника, техническому персоналу стадиона. Соблюдайте чистоту и общественный порядок», — говорится в обращении.

Болельщикам напомнили о недопустимости приносить на стадион запрещённые предметы: оружие, огнеопасные вещества и предметы, наркотики, лекарства (за исключением лекарств в объёмах, предусмотренных рецептом врача, при предъявлении рецепта или его копии), еду и посуду, технические средства (за исключением мобильных телефонов), средства защиты и маскировки, рабочие инструменты и спортинвентарь.

При обнаружении подозрительных предметов и нарушениях общественного порядка посетителей стадиона попросили незамедлительно сообщать об этом сотрудникам органов внутренних дел или военнослужащим Нацгвардии.

«Призываем вас к культуре поведения: невзирая на ход игры, количество забитых голов или пропущенных мячей, не выкрикивать нецензурные слова и, тем более, призывы, влекущие массовые беспорядки, расправу над другими участниками матча», — отмечается в обращении.

«Нарушение общественного порядка, бросание камней и иных предметов, неумение сдерживать переполняющие эмоции и, тем более, провоцирование конфликтов с рукоприкладством — не лучшая поддержка спортсменов. Более того, поведение болельщиков напрямую влияет на отношение к нашим спортсменам и государству в целом», — подчеркнули в Нацгвардии.

Напомним, за неадекватное поведение болельщиков на четвертьфинальном матче Кубка Азии между командами Узбекистана и Ирака дисциплинарный комитет Азиатской конфедерации футбола (АФК) вынес решение о проведении полуфинала между Узбекистаном и Японией без зрителей и наложении штрафа на сборную Узбекистана в размере 50 тысяч долларов.

В Нацгвардии напомнили, что за умышленное пренебрежение к правилам поведения в обществе, выраженное в нецензурной брани в общественных местах, оскорбительном приставании к гражданам и другими подобными действиями, нарушающими общественный порядок и спокойствие граждан, статьей 183 Административного кодекса предусмотрено наложение штрафа от 3 до 5 базовых расчётных величин или административный арест до 15 суток.

За невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел (статья 194) и/или военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии (статья 194−1) предусмотрено наказание от штрафа от 1 до 12 БРВ до административного ареста до 15 суток.