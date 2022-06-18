Разрешение на тонировку стёкол автомобилей в Узбекистане должно быть бесплатным, заявил председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, основатель Единого экзаменационного центра для водителей Комил Алламжонов.

«В последнее время лето в Узбекистане очень жаркое, порой чрезмерно и неприятно жаркое. А в пасмурные жаркие дни головная боль невыносима. Засуха усилилась, и, наверное, дальше будет еще жарче. В это время, если тонировку машины сделают бесплатной, все водители и пассажиры были бы благодарны. Это также было бы отражением уважения человеческого достоинства, примером заботы о людях», — заявил он.

В последние недели в сети пользователи участвуют в челлендже и выкладывают видеоролики с хэштегом #Тонировка_жиноят_эмас (#Тонировка_не_преступление).

Депутат Расул Кушербаев согласился с этим. «Действительно тонировка — это не преступление. Тонировка за счет народа, бюджета — это преступление. Слова найдут своего адресата», — написал он. Напомним, что ряд государственных органов может затемнить окна служебных автомобилей на бесплатной основе.

15 июня блогер и юрист Хушнудбек Худайбердиев напомнил, что ровно год назад МВД в ответ на запрос депутата Дониёра Ганиева сообщало о разработке проекта документа о снижении стоимости тонировки. Но за этот период ничего не изменилось, написал он.

«Наоборот, за счёт повышения размера базовой расчётной величины цена на тонировку выросла», — отметил юрист, занимающий должность замглавы УзА.

Если год назад стоимость тонировки задних боковых стекол составляла 1,22 млн сумов, то теперь на 275 тысяч больше — 1,5 млн сумов. Тонировка передних и задних боковых стекол подорожала с 12,25 млн до 15 млн сумов (+2,75 млн сумов).

«Да, действительно с 15 сентября прошлого года вступил в силу порядок предоставления скидки в 10% скидки при подаче электронного заявления на тонировку. Но незадолго до этого, с 1 сентября, цена на тонировку также увеличилась на 10%. То есть сначала цену повысили на 10%, а потом сделали скидку 10%», — напомнил Хушнудбек Худайбердиев.

«Это открытое угнетение»

Интернет-активист из Чирчика Шавкат Хасан 13 июня в прямом эфире в Facebook сообщил, что при проверке документов сотрудник СБДД обнаружил истекший срок действия разрешения на тонировку стекол его автомобиля. По его словам, его автомобиль поместили на штрафную стоянку.

Срок действия разрешения истек 6 июня, то есть за неделю до проверки.

«Меня смущает то, что в данном случае меня оштрафовали на такую же сумму, как и тех, кто незаконно „затонировал“ машину, т. е. 8 млн сумов. Где здесь логика? Тонировка заднего стекла стоит 1 млн сумов. За истечение срока действия разрешения мне придётся заплатить 8 млн сумов. Если я заплачу в течение 15 дней, я заплачу 5 млн сумов. Я не хочу выставлять себя бедняком, но вижу в этом вопиющее угнетение. Просто обидно, очень обидно», — заявил он.

Он отметил, что передал документы адвокатам, которые пообещали оказать юридическую помощь в соответствии с действующим законодательством.