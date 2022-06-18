Советский модернизм Узбекистана

«Я на юге России, еду вдоль Азовского моря в Таганрог», — голос Арсения Котова доносится до Ташкента прерывисто, сквозь помехи.



Арсений родился и живёт в Самаре, но большую часть времени проводит в путешествиях по странам постсоветского пространства и Европы в поисках нового взгляда на архитектуру советского модернизма, памятники которого раскинулись на гигантской территории. В планах на июнь — Таганрог, Ростов, Волгодонск, Элиста, Волгоград, Саратов, Балаково.



Арсений занимается фотографией около 10 лет — это основная деятельность его души, на которой временами удаётся зарабатывать. Занятие он освоил самостоятельно. Поначалу вдохновлялся классиками советской и современной фотографии, для которых архитектура была центральным жанром, пытался кому-то подражать в поисках собственного почерка. В начале пути попытки копировать мастеров были для него важны, но со временем потребность исчерпала себя — глаз научился видеть тот самый ракурс, ту самую композицию.