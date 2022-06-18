Советский модернизм Узбекистана

С работами Арсения Котова можно ознакомиться в Instagram
, а также в недавно созданном Telegram-канале
. Кроме того, на Amazon можно приобрести его книги на английском языке Soviet cities: Labour, Life & Leisure
2020 года выпуска и Soviet seasons
2021 года. Фотографии из Узбекистана встречаются в первом альбоме. Вторая книга — это фоторассказ о четырех регионах, которые художник посетил в разное время: зимняя Сибирь, Центральная Россия весной, летний Кавказ и Украина осенью.
«Это случайный выбор, потому что именно в эти времена года я посетил эти регионы», — поясняет Арсений Котов.
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