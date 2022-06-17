Xalq banki предлагает отличную возможность, чтобы приобрести квартиру или участок в любом районе или области Узбекистана.
Ипотечный кредит Qulay от Xalq banki выдается гражданам Узбекистана для приобретения жилья на первичном и вторичном рынке. Вы можете оформить покупку квартиры не только из новостройки, но и выбрать красивые дома с личным двором.
Условия:
- срок — до 15 лет;
- годовая ставка — 25%;
- льготный период — до 12 месяцев (по желанию клиента);
- первоначальный взнос — 26%.
Для оформления данного ипотечного кредита понадобится минимум документов: копия паспорта заемщика и созаемщика, выписка объекта недвижимости из кадастра, отчет организации по независимой оценке и первоначальный договор между продавцом и покупателем. Кредит выделяется гражданам Узбекистана от 18 до 55 лет.
Сумма кредита
Максимальная сумма, выделяемая на покупку индивидуального жилья — 750 млн cумов (в размере 2500-кратного БРВ). Максимальная сумма, выделяемая на покупку жилья в многоквартирных домах — 600 млн сумов (в размере 2000-кратного БРВ).
Также в Xalq banki не придется дополнительно тратиться на страхование жилья при покупке квартиры в многоквартирных домах.
Кроме того, Xalq banki предоставляет другие виды ипотечного кредита. Еще больше предложений можно посмотреть на официальном сайте банка.
Контакт-центр: 1106
Телеграм: t.me/xalqbankinfo
Facebook: fb.com/xalqbankinfo
Instagram: @xalqbankinfo
Онлайн-помощник: t.me/xbcallsupport
На правах рекламы.