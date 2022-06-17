На чемпионате мира по тяжёлой атлетике среди юниоров в Леоне (Мексика) тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали ещё четыре медали, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Нигора Сувонова, выступающая в весовой категории до 76 кг, с результатом 210 (91+119) кг завоевала серебряные медали во всех дисциплинах.

Первое место заняла спортсменка из Египта Рахма Элсайед — 215 (95+120) кг, третье место — Стефани Эспиноза (Мексика) — 200 (90+110) кг.

Аброрбек Маруфбеков выступал в весовой категории до 96 кг и завоевал бронзовую медаль в рывке, подняв 133 кг.

В общем зачёте, уступив лишь на 1 кг Пабло Медине из Мексики — 300 (131+169), узбекский тяжелоатлет занял четвёртое место с результатом 299 (133+166) кг.

Напомним, что ранее тяжелоатлет из Узбекистана Диёрбек Эрматов уже завоевал три медали на чемпионате — две серебряные и одну бронзовую.