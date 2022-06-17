TBC Bank с Alter Ego реализовали совместный проект «Наследие». Это серия видеороликов с интересными, но не всегда широко известными деятелями узбекской культуры и искусств. В интервью гости проекта рассказали о своем жизненном и творческом пути, о том, что на них повлияло, о современном мире и об Узбекистане, а также процессах, происходящих в обществе и культурной среде страны.





TBC Bank уделяет огромное внимание проектам в сфере узбекской культуры. Команда TBC видит свою миссию не только в предоставлении услуг инновационного онлайн-банкинга, а прежде всего в построении бренда, который будет жить и взаимодействовать с пользователями. Поддержка инициатив в сфере культуры и искусства — это вклад банка в те сферы, в которых отражена ценность культурного наследия.

«Мы считаем, что культурный характер страны создают люди. Современный Узбекистан строят те, кто через творчество рассказывают о месте, где они живут. Так в проекте появился Шавкат Болтаев, Евгений Абдуллаев и другие герои. Это отличное начало, и мы непременно продолжим рассказывать о людях», — поделился Спартак Тетрашвили, председатель правления TBC Bank Uzbekistan.

В проекте «Наследие» поднимается ряд вопросов, актуальных для общества страны: каково состояние культуры в современном Узбекистане, как себя находят, и находят ли, люди, трудящиеся на ниве искусства в новой медийной реальности. На эти и многие другие вопросы попытались ответить гости проекта, с которыми беседовал автор канала Alter Ego Кирилл Альтман.





Приглашенные в проект деятели искусств

Фотограф-документалист и художник Шавкат Болтаев — основатель бухарской школы фотографии. В середине 1980-х он основал фотогалерею в Бухаре. Работы из 20-летнего документального фотопроекта Шавката Болтаева о бухарских евреях были опубликованы в The New York Times.

Он один из тех, кто представлял фотоискусство Узбекистана на международных выставках по всему миру, но при этом всегда возвращался в свой родной город. Интервью с ним — это медитативная прогулка по древнему городу, его улочкам и малознакомым достопримечательностям, сопровождаемая разговорами об искусстве, истории и настоящем Бухары, которая по сей день остается центром притяжения для местных жителей и многочисленных туристов, приезжающих со всего мира.

Режиссер Зульфикар Мусаков. Его фильмы, такие как «Абдуллажон», «Осмондаги болалар» («Небесные мальчики») и «Ватан» («Родина») известны многом жителям Узбекистана и по праву считаются народными. Выпуск с Зульфикаром Мусаковым — небольшой ликбез по узбекскому и международному кинематографу, откровенная беседа о бизнесе в кино, стране и самореализации.

Архитектор Александр Куранов — один из известных и заслуженных архитекторов Узбекистана, член Союза архитекторов, автор более 600 проектов, дипломант и призер международных конкурсов в Париже, Нью-Йорке, Токио, Алматы, Вене, Абу-Даби.

Выпуск с Александром Курановым — разговор о современной архитектуре Ташкенте, ее прошлом, будущем, ошибках и надеждах, а также истинном узбекском духе на крыше одного из знаковых зданий Ташкента — жилого дома, на первом этаже которого когда-то располагался известный магазин ювелирных изделий «Жемчуг».

Писатель Евгений Абдуллаев известен интеллектуальной элите Узбекистана под псевдонимом Сухбат Афлатуни. Его стихи и проза публиковались в литературных журналах России, Узбекистана, Кореи, США и других стран.

Повесть «Глиняные буквы, плывущие яблоки» была инсценирована в 2008 году в театре «Ильхом». Участник шорт-листа престижной российской премии «Русский букер» 2016 с произведением «Поклонение волхвов». Обладатель множества других литературных премий. Выпуск с Сухбатом Афлатуни — глубокое, искреннее и душевное интервью с умным и интересным человеком, от беседы с которым можно получить истинное удовольствие.

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