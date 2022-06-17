Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом от 16 июня определил задачи специальному представителя главы государства по вопросам внешней политики.
Эта должность включается в структуру Администрации президента и приравнивается по статусу, условиям оплаты труда, медицинского и транспортного обеспечения к заместителю советника главы государства. Спецпредставитель назначается и увольняется президентом.
Его основным задачами определяются:
- обеспечение эффективного продвижения международных и региональных инициатив президента Узбекистана во внешней политике;
- внесение конкретных предложений президенту по приоритетным направлениям внешней политики страны и укреплению международного сотрудничества;
- установление регулярных рабочих контактов с официальными лицами зарубежных стран и международных организаций, чтобы доносить позицию Узбекистана по глобальным и региональным вопросам, внешней политике;
- выполнение специальных миссий по актуальным вопросам внешней политики и международного сотрудничества на основе специальных поручений президента;
- содействие в подготовке международных мероприятий и встреч с участием президента.
Напомним, в четверг Абдулазиз Камилов был назначен также специальным представителем главы государства по вопросам внешней политики, при этом сохранив за собой должность заместителя секретаря Совета безопасности при президенте.