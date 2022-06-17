16 июня около 20:05 между 6-й и 7-й станциями надземной кольцевой линии Ташкентского метро во время проезда поезда произошло короткое замыкание. Видео сильных искр из-под колёс стоящего на эстакаде состава появилось в социальных сетях.

Пресс-служба метрополитена в пятницу сообщила, что из-за сильного порывистого ветра на этом участке произошло повреждение металлической конструкции, расположенной вдоль пути следования поездов. Конструкция соприкоснулась с токоприёмным устройством головного вагона, что вызвало короткое замыкание.

Фото: Ташкентский метрополитен.

Остановив состав, машинист проверил пути на предмет опасности для следования состава. Убедившись в отсутствии препятствия, угрожающему движению состава, он возобновил движение.