Узбекистанские водители выполнили перевозку первого груза из Пакистана транзитом через Афганистан, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Дальнобойщики доставили партию замороженного мяса из пакистанского порта Карачи в Ташкента. Маршрут протяженностью 2760 км охватывал Ташкент, Термез, Мазари-Шариф, Кабул, Пешавар и Карачи. Груз был доставлен за неделю.

Этот транспортный коридор начал свою работу в результате переговоров между властями Узбекистана, Пакистана и Афганистана. Благодаря этому грузы доставляются к месту назначения в сжатые сроки и в безопасности, говорится в сообщении.

В Минтрансе подчеркнули, что успешное решение логистических задач является важным фактором развития внешнеэкономических связей Узбекистана и увеличения объемов внешней торговли для выхода на международные рынки. В частности, выход к морским портам и создание удобных транспортных коридоров в этом направлении является стратегической задачей для страны.

Напомним, Туркменистан с 1 июня разрешил транзитные грузоперевозки из Узбекистана. Установлен ряд требований: автомобили должны передвигаться автоколонной, водителям запрещено останавливаться и выходить из кабины и другое.

В начале февраля 2021 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали «дорожную карту» по строительству железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар». Проект планировалось подготовить в мае, а начать строительство дороги — уже в сентябре. По расчётам участников проекта предварительной стоимостью около 5 млрд долларов, новый транспортный коридор транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.