У правого берега канала «Янги Даргом» на территории махалли «Бойбул» Ургутского района Самаркандской области 16 июня найдено тело юноши 2006 года рождения, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, 8 июня примерно в 12:00 16-летний житель махалли «Рахматобод» по неосторожности упал в канал, протекающий по левому берегу реки Зарафшан, и утонул.

В поисковых работах участвовали 65 жителей махалли, сотрудники районного отдела внутренних дел и специалисты управления по чрезвычайным ситуациям. Тело погибшего было найдено 16 июня у правого берега канала «Янги Даргом», протекающего по махалле «Бойбул» в направлении «Жартепа» и «Панжикент».

Для установления причин смерти назначено судебно-медицинская экспертиза, однако «родственники и близкие выступили против её проведения, не выразив претензий каким-либо лицам в связи с гибелью юноши», говорится в сообщении прокуратуры.

В связи с отсутствием состава преступления в действиях или бездействии каких-либо лиц, прокуратура Ургутского района приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела.