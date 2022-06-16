Постановлением президента Шавката Мирзиёева утверждён порядок перевода учёбы студентов в государственные вузы.

Перевод из зарубежных вузов в государственные вузы Узбекистана на несоответствующие и неродственные направления образования не допускается.

При переводе из зарубежных вузов (в том числе из топ-1000 международных рейтингов) на соответствующие и родственные направления образования государственных вузов:

проводятся профессиональные (творческие) экзамены — на направления образования, требующие особой одарённости студентов, тестовые испытания — на иные направления образования. Творческие экзамены проводят сами вузы, тестовые испытания — Государственный центр тестирования;

проходные баллы по тестам и творческим экзаменам определяются Министерством высшего и среднего специального образования, а также министерствами и ведомствами, имеющими в ведении вузы, ежегодно до 15 июля и публикуются на вебсайте Государственного центра тестирования;

студенты, набравшие баллы ниже проходного балла, принимаются на учёбу на основе дифференцированного контракта — в соответствии с порядком приёма в бакалавриат;

результаты тестов и творческих экзаменов публикуются на вебсайтах Государственного центра тестирования и соответствующего вуза.

Перевод учёбы из одного государственного вуза в другой разрешается исключительно в случае обращения студента для перевода учёбы в вуз, расположенный на территории постоянного проживания супруга (супруги) в связи с созданием семьи либо обращения супруги (супруга) или несовершеннолетнего ребёнка работника госоргана при изменении его места работы на основании рекомендации руководителя соответствующего министерства (ведомства).

Ранее глава Минвуза Абдукодир Тошкулов заявил на заседании Олий Мажлиса, что в процессе перевода учёбы в другой вуз присутствует бытовая коррупция, поэтому осуществить перевод можно будет лишь в двух случаях. Он указал, что в прошлом году поступило 60 тысяч заявлений о переводе учёбы, в этом году планировалось 150 тысяч, но «этот вопрос теперь решён». «Студент подаёт документы на почвоведение, но цель учиться [факультете] биологии. Студенты должны определиться с целью с первого курса», — подчеркнул министр.

Перевод учёбы студентов из зарубежных и негосударственных вузов, осуществляющих деятельность в Узбекистане, проводится на соответствующие и родственные направления образования и на основе разовой оплаты, равной минимальному размеру дифференцированного платного контракта для соответствующего направления образования бакалавриата, — на несоответствующие и неродственные направления образования государственных вузов.

Установлено также, что разрешается перевод учёбы студентов, принятых в вузы по льготе на основе гранта в качестве победителей спортивных соревнований и на дневную форму обучения, а также на заочное обучение (при его наличии) соответствующих и родственных направлений образования на основе гранта в соответствии с заявлениями студентов.