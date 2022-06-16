



Ташкент стремительно меняет свой облик. Масштабные инвестиции в строительство, применение прогрессивных урбанистических подходов и передовых архитектурных решений превращают столицу в современный мегаполис.

Все это помогает укрепить статус Ташкента как одного из динамично развивающихся деловых, культурных и туристических центров региона. Эти преобразования, подкрепленные богатым историческим и культурным наследием Узбекистана, вдохновили архитекторов Tashkent City Mall.





Архитектурная идея

В Tashkent City Mall в единой гармонии сошлись узнаваемые черты местной архитектуры и современные дизайнерские решения — минималистичное оформление, эргономичный подход к пространству с акцентом на использование естественного освещения.

Композиционной основой объекта являются три просторных атриума, соединенные широкими и светлыми галереями. Каждый из них несет в себе особую дизайнерскую идею, вплетенную в единую концепцию — путешествие во времени.





«Наследие» символизирует собой бережное отношение к богатой истории, культуре и традициям Узбекистана, отражая национальные мотивы и архитектурные формы.

«Настоящее» вдохновлено самой природой. Здесь живая среда органично вписывается в интерьер комплекса, связывая его с парком Tashkent City.

«Будущее» через плавные линии и динамичные формы олицетворяет собой прогресс и технологический прорыв.

Территория комфорта

Важной архитектурной задачей проекта является обеспечение высокого уровня комфорта как для гостей, так и для арендаторов.





Две широкие светлые галереи, объединяющие атриумы, обеспечивают логичную организацию внутреннего пространства, удобство перемещения внутри ТРЦ и выгодный обзор витрин магазинов.

Tashkent City Mall — это не просто торгово-развлекательный комплекс, а прогрессивная урбанистическая концепция с отличными условиями для шопинга, досуга и бизнеса.

Телефон: (+998) 95−024−77−77.

E-mail: contact@tcmall.uz

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