Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства отреагировал на инцидент на свадьбе в Сурхандарьинской области, где жених ударил невестку, сообщило 15 июня УзА.
Видеоролик об этом появился в интернете на днях. Несмотря на бурные обсуждения в интернете и зарубежных СМИ, госорганы Узбекистана не комментировали инцидент до 15 июня, когда стало известно, что свадьба прошла 6 июня в махалле Толтугай Узунского района.
В сообщении комитета Сената говорится, что его представители провели изучение инцидента. «В махалле прошло обсуждение случившегося в присутствии пожилых жителей, близких жениха и невесты. Действия жениха были подвергнуты критике как неправильные. Молодой человек извинился перед невестой и сказал, что сожалеет о содеянном. В тот же день жених и невеста помирились и теперь живут вместе», — говорится в сообщении.
Комитет заявил, что «строго осуждает подобные акты насилия в отношении женщин и девочек и поставил целью не допускать негативные ситуации при подготовке молодых людей к семейной жизни и принимать решительные меры против лиц, использующих насилие».
«Комитет отдельно подчёркивает, что при подготовке молодёжи к самостоятельной жизни и к семье важнейшими вопросами являются внедрение в сознание подрастающего поколения идей „Семья — это святое“, „Здоровая семья — здоровое общество“, „Семья — под защитой общества и государства“ и „Благополучная семья — основа общества“, а также вопросы семейно-правовых отношений, психологии семейной жизни, семейной экономики и бюджета, основ репродуктивного здоровья, укрепления духовно-нравственных ценностей», — говорится в сообщении.
В комитете отметили, что перед свадьбой для молодых пар будут организовываться занятия в центрах семьи, круглые столы и сессии вопросов и ответов «в целях сохранения семейных ценностей, создания здоровой духовно-нравственной атмосферы в семье и формирования навыков образцовых родителей». Ожидается, что это должно помочь молодым людям лучше понять поведение, мировоззрение и мышление друг друга перед заключением брака.
В комитете напомнили, что для предотвращения подобных негативных случаев в Сенате действует рабочая группа по совершенствованию законодательства, направленного на защиту прав, свобод и законных интересов женщин и детей.
15 июня она провела очередное заседание и призвала «широкую общественность, в том числе представителей институтов гражданского общества, учёных и специалистов, активно участвовать в деятельности рабочей группы со своими предложениями по совершенствованию законодательства».
В состав группы входят представители Сената, Кабинета министров, судебных и правоохранительных органов, профильных министерств и ведомств, общественных организаций и СМИ, отмечается в сообщении.
Клара Умархужаева
Кому нужны эти беседы? Как будто эти беседы что то решают. Я считаю, что строгое наказание, а не 3 МРЗП штрафа решат все. Прежде чем поднять руку на кого либо будут знать об жесткой отвественности. До полусмерти изобьют, отделаются штрафом, вдобавок минимальным штрафом. Потому что, доблестная махалла даст положительную характеристику. Усильте наказание!!!