Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства отреагировал на инцидент на свадьбе в Сурхандарьинской области, где жених ударил невестку, сообщило 15 июня УзА.

Видеоролик об этом появился в интернете на днях. Несмотря на бурные обсуждения в интернете и зарубежных СМИ, госорганы Узбекистана не комментировали инцидент до 15 июня, когда стало известно, что свадьба прошла 6 июня в махалле Толтугай Узунского района.

В сообщении комитета Сената говорится, что его представители провели изучение инцидента. «В махалле прошло обсуждение случившегося в присутствии пожилых жителей, близких жениха и невесты. Действия жениха были подвергнуты критике как неправильные. Молодой человек извинился перед невестой и сказал, что сожалеет о содеянном. В тот же день жених и невеста помирились и теперь живут вместе», — говорится в сообщении.

Комитет заявил, что «строго осуждает подобные акты насилия в отношении женщин и девочек и поставил целью не допускать негативные ситуации при подготовке молодых людей к семейной жизни и принимать решительные меры против лиц, использующих насилие».

«Комитет отдельно подчёркивает, что при подготовке молодёжи к самостоятельной жизни и к семье важнейшими вопросами являются внедрение в сознание подрастающего поколения идей „Семья — это святое“, „Здоровая семья — здоровое общество“, „Семья — под защитой общества и государства“ и „Благополучная семья — основа общества“, а также вопросы семейно-правовых отношений, психологии семейной жизни, семейной экономики и бюджета, основ репродуктивного здоровья, укрепления духовно-нравственных ценностей», — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что перед свадьбой для молодых пар будут организовываться занятия в центрах семьи, круглые столы и сессии вопросов и ответов «в целях сохранения семейных ценностей, создания здоровой духовно-нравственной атмосферы в семье и формирования навыков образцовых родителей». Ожидается, что это должно помочь молодым людям лучше понять поведение, мировоззрение и мышление друг друга перед заключением брака.

В комитете напомнили, что для предотвращения подобных негативных случаев в Сенате действует рабочая группа по совершенствованию законодательства, направленного на защиту прав, свобод и законных интересов женщин и детей.

15 июня она провела очередное заседание и призвала «широкую общественность, в том числе представителей институтов гражданского общества, учёных и специалистов, активно участвовать в деятельности рабочей группы со своими предложениями по совершенствованию законодательства».







В состав группы входят представители Сената, Кабинета министров, судебных и правоохранительных органов, профильных министерств и ведомств, общественных организаций и СМИ, отмечается в сообщении.