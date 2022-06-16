Закон «Об охранной деятельности» подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вступит в силу с 16 сентября.

Он установил основные задачи охранной деятельности:

защита жизни и здоровья физлиц от посягательств;

защита имущества и объектов физ- и юрлиц от посягательств;

поддержание общественного порядка, профилактика и пресечение правонарушений на территории охраняемых объектов;

обеспечение контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых объектах юрлиц.

Национальная гвардия получила полномочия реализовывать государственную политику в области охранной деятельности, утверждать тарифы на свои охранные услуги, осуществлять охрану государственных, особо важных, категорированных и иных объектов, имущества физ- и юрлиц, дипломатических, консульских и других представительств зарубежных государств и международных организаций.

Согласно закону, Национальная гвардия по закону охраняет общественный порядок, предотвращает и пресекает правонарушения на территории охраняемых объектов, а также проводит профилактические мероприятия по предотвращению преступлений, связанных с хищением чужого имущества.

Напомним, законные требования военнослужащего Национальной гвардии, в том числе о соблюдении закона, представлении документов, материалов проверок и других сведений, выделении специалиста, явке в Национальную гвардию и даче объяснений по поводу выявленных нарушений закона, об устранении нарушений, а также причин и условий, способствовавших их совершению, обязательны для выполнения всеми государственными органами, иными организациями, должностными лицами и гражданами.

Осуществлять охранную деятельность имеют право подразделения охраны госорганов (Национальной гвардии, государственной службы безопасности президента, министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной безопасности, Государственного таможенного комитета и воинские формирования, входящие в состав Вооружённых Сил), а также подразделения ведомственной военизированной охраны и ведомственной сторожевой охраны.

На территории Узбекистана запрещена охранная деятельность физических лиц и охранных организаций иностранных государств и частных организаций, за исключением случаев обеспечения безопасности гостей высокого уровня, прибывших с краткосрочным визитом.

Субъекты, осуществляющие охранную деятельность в соответствии с договором на оказание охранных услуг, обязаны возместить в полном объёме ущерб, причинённый охраняемому объекту в результате их действий (бездействия). Размер и условия возмещения ущерба определяются в договоре о предоставлении услуг.

Закон установил права военнослужащих, сотрудников, рабочих и служащих субъектов, осуществляющих охранную деятельность, а также требования к кандидатам на эти должности.

Документ также оговаривает условия применения физической силы, специальных средств и служебного оружия при охранной деятельности.

Рабочие и служащие подразделений охраны имеют право при исполнении служебных обязанностей на ношение служебного оружия и специальных средств, применять физическую силу, спецсредства и служебное оружие только в случаях и порядке, предусмотренных законом, говорится в статье 23 (Условия применения физической силы, специальных средств и служебного оружия).

Применению физической силы, спецсредств и служебного оружия должно предшествовать чётко выраженное предупреждение о намерении их применить, за исключением случаев, когда такое предупреждение невозможно либо когда промедление создаёт непосредственную опасность для жизни и здоровья граждан, рабочего и служащего подразделений охраны и может повлечь иные тяжкие последствия.

Применение силы, средств и оружия должно соответствовать создавшейся обстановке, характеру и степени опасности действия лиц, несущие охрану обязаны стремиться к минимизации любого вреда.

Гражданам, получившим телесные повреждения в результате применения силы, спецсредств или оружия, должна быть оказана первая помощь и приняты меры по оказанию медпомощи в кратчайшие сроки. О каждом случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу в результате такого применения субъект, осуществляющий охранную деятельность, должен немедленно сообщить прокурору и органам внутренних дел.

Статья 24 оговаривает случаи применения физической силы. В частности, запрещается применять физическую силу в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с признаками инвалидности, несовершеннолетних, кроме случаев оказания ими вооружённого сопротивления, нападения, реально угрожающего жизни и здоровью других.

Статья 25 устанавливает условия применения специальных средств, статья 26 — применение служебного оружия.