Узбекистан в ближайшие годы намерен построить генерацию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей мощностью более 8 ГВт, заявил премьер-министр Абдулла Арипов на втором региональном саммите по Целям устойчивого развития (ЦУР) ООН в Алматы.

Глава правительства напомнил, что страна намерена увеличить к 2030 году долю ВИЭ до 25% в общем объеме производства электроэнергии в стране.

Абдулла Арипов также сообщил, что правительство страны поставило задачу по переходу до конца 2022 года всех государственных учреждений и компаний на возобновляемые источники энергии, также вводятся нормы по обязательному внедрению альтернативных источников энергии, и энергосберегающих технологий в строительстве социальных, инфраструктурных и жилищных объектов в рамках реализуемых госпрограмм.

«Вместе с тем нужно эффективнее управлять природными ресурсами, принять меры по дальнейшему снижению выбросов парниковых газов… „Зеленый“ переход не должен создавать шоков для развивающихся экономик и уязвимых слоев населения», — добавил премьер-министр.

Согласно обновленным обязательствам Узбекистана по борьбе с глобальным потеплением к 2030 году страна намерена снизить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% от уровня 2010 года.