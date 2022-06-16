Молодёжная сборная Узбекистана по футболу среди игроков до 23 лет одержала победу над Японией и вышла в финал Кубка Азии в Ташкенте. Главный тренер национальной команды Тимур Кападзе поздравил узбекистанцев с победой и высказался об итогах матча на послематчевой пресс-конференции.

«Это была тяжёлая игра, но мы хорошо подготовились к ней. Япония — одна из самых сильных команд турнира. За это короткое время мы пытались изучить их, объяснить ребятам, как атаковать и как обороняться. Вы сами видели, как ребята сегодня показали волю, стойкость и достигли победы, не оставив шансов Японии», — заявил 40-летний специалист.

В рамках санкций Азиатской конфедерации футбола Узбекистан U-23 провёл игру без зрителей. Несмотря на это, их поддержка чувствовалась, сказал он.

«С болельщиками было бы супер. Их поддержка даёт ещё больше сил и мотивации. Когда со зрителями, игра идёт совсем по-другому… У нас были высокие цели, поэтому нам нужно было выходить на поле и обыгрывать эту команду. Но мы знали, что мы дома. Знали, что болельщики поддерживают нас и по телевизору, и вокруг стадиона. Из-за этого мы чувствовали их поддержку», — отметил наставник.

Тимур Кападзе сообщил, что тренерский штаб проанализировал сильные и слабые стороны Японии и не позволил ей играть в свою обычную игру.

«Если у нас в первом тайме было 2−3 возможности забить гол, у Японии этой возможности не было. Мы знали, что они ошибутся. Во втором тайме, конечно, мы открыли счёт прекрасным ударом Жасура [Жалолиддинова], но до этого и после этого у нас были хорошие моменты… В их защите были ошибки, и мы воспользовались ими», — отметил он.

Наставник также заявил, что футболисты вместо «Бунёдкора» предпочли бы играть на стадионе «Пахтакор», где «трава и климат лучше».





Главный тренер Японии Го Оива заявил, что его команда прибыла в Узбекистан, чтобы выиграть титул, а не для накопления опыта перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

«Мы приняли участие в этом турнире, чтобы стать чемпионами. Никогда не планировалось рассматривать это как платформу для накопления опыта к Олимпийским играм 2024 года. Однако я хочу достойно принять счёт и поздравить узбекскую команду с победой», — отметил специалист.

По его словам, подготовленный план на игру не сработал.

«Честно говоря, у нас был план, и мы подготовили игроков как можно лучше, но он просто не сработал. Мы допускали ошибки в первом тайме, и, хотя пытались исправить их во втором тайме, не смогли. Поражение крайне прискорбно, но мы постараемся извлечь из этого уроки, сыграть лучше против Австралии и занять третье место», — сказал 49-летний специалист.

В финале подопечные главного тренера Тимура Кападзе встретятся с Саудовской Аравией U-23, которая в другом полуфинальном матче победила молодёжную команду Австралии (2:0). Матч за титул чемпионов Азии состоится 19 июня в 18:00 на стадионе «Бунёдкор».