За 5 месяцев с начала года в Узбекистане произошло 3449 пожаров, пострадало 82 человека, погибло 48 человек. Об этом сообщил начальник Главного управления организации государственного пожарного надзора МЧС Олмас Музаффаров на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 567 (4016 за 5 месяцев 2021 года), количество пострадавших — на 26 (108), число погибших — на 8 (54).

Из-за резкого наступления жаркой погоды в мае и первой декаде июня ситуация с пожарами обострилась. Их количество за этот период составило 981, из них 106 произошли из-за возгорания сухих растений, 665 в жилых домах и 210 на других объектах.

При анализе причин возникновения пожаров выяснилось, что в большинстве случаев причиной пожаров в жилых помещениях стали «бытовые кондиционеры и холодильники, а также возгорание сухой травы», отмечалось на брифинге.

Олмас Музаффаров подчеркнул, что длительная эксплуатация кондиционера без присмотра, несоблюдение правил пользования электричеством, подключение нескольких потребителей большой мощности к источникам питания, рассчитанным на одного, перегрев силовых кабелей и, как следствие, короткое замыкание могут привести к привести к пожару.

В управлении попросили граждан обратить внимание, что установка кондиционеров должна проводиться специалистами в соответствии с техническими условиями производителя, а подбор мощности кондиционера необходимо осуществлять с учётом характеристик электропроводки и автоматических защитных выключателей. Не рекомендуется использовать алюминиевую проводку при подключении кондиционера, нужна медная, отмечалось на брифинге.

МЧС напомнило, что во избежание перегрузки и перегрева электрических проводов кондиционер не должен подключаться через удлинитель, куда также подключена и другая техника. Он должен питаться от заземленной электрической розетки, к которой подключен только этот электроприбор. Те же требования предъявляются и к бытовым холодильникам.

В связи с резким наступлением жары руководителям предприятий и организаций, а также гражданам следует очищать свои территории от сухой травы и не сжигать их, подчеркнул Олмас Музаффаров.

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