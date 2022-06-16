6 июня в рамках своего пятого тура в Ташкент прибыл оригинальный кубок Чемпионата мира по футболу. Фанаты из Узбекистана получили возможность воочию увидеть знаменитый футбольный трофей, ощутить магию момента и сделать фото на память рядом с кубком. Это уже второй раз, когда Coca-Cola представляет престижный трофей в мире футбола, впервые кубок Чемпионата мира по футболу привозили в Ташкент в 2018 году.





В этом году FIFA World Cup Trophy Tour от Coca-Cola стартовал 12 мая в Дубае. В рамках мирового турне кубок посетит 32 страны, которые прошли квалификацию на Чемпионат мира 2022 по футболу. Презентация трофея вызвала большой интерес у поклонников футбола из Узбекистана. Для любителей футбола данное мероприятие стало возможностью погрузиться в атмосферу спортивного азарта, увидеть культовый символ и пообщаться со звездами большого спорта.

«Этот тур — результат тесного сотрудничества между Coca-Cola и FIFA. Его цель — охватить как можно больше людей и сообществ по всему миру и вдохновить их. Мы гордимся тем, что работаем с Футбольной ассоциацией Узбекистана», — сказал Мурат Серкан Дилек, глава представительства Coca-Cola в Узбекистане.

В рамках трофейного тура FIFA World Cup компания Coca-Cola организовала масштабное мероприятие в разных локациях Ташкента с участием заслуженных футболистов, зарубежных гостей, представителей правительства и больших фанатов футбола.





Утром победители Чемпионата мира 1998 и 2010 годов — Кристиан Карамбё и Карлес Пуйоль посетили стадион «Бунёдкор», где провели мастер-класс и товарищеский матч под судейством рефери Равшана Ирматова. В ходе встречи знаменитые футболисты пообщались с юными спортсменами, рассказали о своей любви к большому спорту, о невероятных эмоциях во время своих больших побед. После тренировочного матча легенды большого спорта Кристиан Карамбё и Карлес Пуйоль высоко оценили потенциал и игру молодых футболистов, а также отметили их шансы на мировых турнирах.

Перед началом церемонии трофей находился на постаменте под стеклянным куполом, интригующе скрытый черным бархатным чехлом. Кубок победителей Чемпионата мира по футболу представляет собой бесценную икону. Только избранная группа людей может прикасаться и держать в руках Real FIFA World Cup. В их число входят бывшие победители Чемпионата мира и главы государств. В назначенное время амбассадоры FIFA Кристиан Карамбё и Карлес Пуйоль в сопровождении искр фейерверков и оваций присутствующих торжественно представили легендарный трофей зрителям.





6 июня компания Coca-Cola организовала на территории Tashkent City Congress Hall крупную развлекательную площадку для любителей футбола, предоставив более 4000 счастливчикам возможность погрузится в невероятную атмосферу большого праздника в преддверии Чемпионата мира 2022.

Большое помещение Tashkent City Congress Hall было разделено на разные тематические зоны: ожидание, зона раздачи сувениров, развлекательные игровые зоны и фотозона, где у присутствующих была уникальная возможность сделать памятные фотографии с легендарным трофеем. Билеты на это долгожданное мероприятие для истинных поклонников футбола можно было выиграть в акции при покупке напитков от компании Coca-Cola, которая проходила с 15 мая по 5 июня, а также в розыгрышах у блогеров.





На пресс-конференции Кристиан Карамбё пообщался с журналистами, рассказал про свою спортивную карьеру и поделился своим видением «‎идеального сочетания» таланта и труда в большом спорте.

«Я думаю, когда мы в детстве начинали играть в футбол, мы не задумывались о том, будет ли это работой, а просто играли и получали удовольствие от игры. Но когда речь заходит о профессионализме — тут другое дело, тут нужно говорить о спорте, как о работе. И в большом спорте, есть профессиональная среда, где от спортсмена требуется большая отдача, ежедневная работа над собой и своими навыками. Отличие любителя и профессионала в спорте — огромное, между ними большой путь. Чтобы стать профессионалом нужно очень много работать над собой. Возвращаясь к основному вопросу, я бы определил это как 90% труда и 10% таланта. Выбрав этот путь, придется работать каждый день, так как только в процессе тренировок возникает профессиональный навык», — поделился футболист, отметив важность веры в себя и в свои мечты на пути в достижении больших результатов.

Трофейный тур FIFA World Cup от Coca-Cola представил уникальную возможность увидеть легендарный футбольный трофей, пообщаться с заслуженными звездами мирового спорта и вдохновиться их невероятными историями накануне FIFA World Cup 2022 в Катаре.

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