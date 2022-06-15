На чемпионате мира по тяжёлой атлетике среди юниоров в Леоне (Мексика) узбекистанец Диёрбек Эрматов завоевал две серебряные и одну бронзовую медали. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта Узбекистана.

Тяжелоатлет, выступающий в весовой категории до 73 кг, завоевал серебряную медаль в рывке, подняв 133 кг. В толчке узбекистанец поднял 157 кг и выиграл бронзовую медаль.

По сумме двух упражнений 290 (133+157) кг Диёрбек Эрматов удостоился серебра, уступив тяжелоатлету из Казахстана Едиге Емберди — 306 (134+172) кг. Третье место занял Браян Ибанес ихз Канады — 288 (132+156) кг.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из почти 40 стран мира.