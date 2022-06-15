В Казахстане планируется законодательно запретить продавать и употреблять вейпы, а также ввести акцизы на нагреваемый табак, сообщает Tengrinews. Это предложение продвигают депутаты нижней палаты парламента, оно рассматривается вместе с введением акциза на курительные стики в размере 70% от акциза на сигареты.

В 2021 году электронные сигареты в Казахстане приравняли к обычным, так как они имеют негативное влияние на здоровье и аналогично приводят к никотиновой зависимости, отмечал сайт Zakon.kz. В кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» установлены жёсткие ограничения, касающиеся продажи табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них.

Импорт электронных сигарет в Казахстан оформляется по правилам таможенного контроля в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Ставки акцизного налога едины для производимых в стране и импортируемых товаров.

В Узбекистане ограничение курения электронных сигарет (вейпов) регулируется отдельным законом 2018 года. Их курение в общественных местах запрещено, однако нет конкретных запретов и ответственности за продажу изделий без документов, подтверждающих качество продукции, нанесения предупреждения о вреде потребления и другого. По факту контроль за соблюдением запрета курения электронных сигарет в общественных местах очень слаб.

Кроме того, одноразовые электронные сигареты в Узбекистане до сих пор не являются подакцизным товаром. В продаже можно встретить электронные сигареты без указания информации о составе смеси и вреде её употребления, документов о качестве и других.

Новый закон «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции», предусматривавший более жёсткое регулирование продажи табачной и никотиносодержащей продукции, в том числе и электронных сигарет, 13 июня был отклонён Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана как требующий доработки.

Всемирная организация здравоохранения давно предупреждает о том, что электронные сигареты, как и обычные, опасны для здоровья и не помогают избавиться от зависимости. Продукты, выделяемые при курении электронных сигарет, обычно содержат никотин и другие токсичные вещества, наносящие вред как курильщикам, так и некурящим, вдыхающим попадающие в воздух аэрозоли.

Установлено, что некоторые якобы безникотиновые изделия на самом деле содержат никотин. В курительных смесях присутствуют добавки, ароматизаторы и химические вещества, которые могут оказывать токсичное воздействие на здоровье человека.

Добавки с фруктовым или шоколадным вкусом привлекательны для детей и подростков, что способствует увеличению никотиновой зависимости и приводит к росту курения среди молодёжи — об этом ВОЗ предупредила ещё в 2014 году.

С использованием электронных систем доставки связан также целых ряд физических травм, включая ожоги от взрыва или неправильного срабатывания устройства в результате его несоответствия ожидаемым требованиям или вмешательства в его работу, отмечает ВОЗ.

Серьёзную опасность может представлять протечка устройств электронной доставки курительных смесей, в результате которой ядовитая жидкость может попасть на кожу или в организм ребенка.