Сборная Узбекистана по футболу одержала победу против команды Таиланда в заключительном отборочном этапе Кубка Азии 2023 года. Матч, прошедший 15 июня на стадионе «Марказий» в Намангане, завершился со счётом 2:0.

Ещё перед встречей стало известно, что национальная команда квалифицировалась в финальную часть Кубка Азии-2023, но подопечные Сречко Катанеца вышли на поле за победой.

Счёт был открыт на 8-й минуте после точного удара полузащитника Джалолиддина Машарипова. Спустя 15 минут полузащитник Азиз Тургунбаев удвоил преимущество. В обоих случаях голевые передачи отдал нападающий Элдор Шомуродов.





Таким образом, в финальный турнир Кубка Азии вышли победители групп и лучшие пять команд, среди тех кто займёт вторые места в своих группах.

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