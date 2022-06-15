Молодёжные сборные Узбекистана и Японии 15 июня в 21:00 проведут полуфинальный матч Кубка Азии на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте.

Накануне Азиатская конфедерация футбола наказала узбекскую сборную за поведение ее болельщиков на матче с Ираком и постановила, что она проведёт игру без зрителей, тогда как до 500 японских болельщиков получили право посетить стадион.

Кадр из видео AFC Asian Cup.

Кроме того, основной вратарь национальный команды Абдувахид Нематов был отстранён на три матча за то, что ударил локтем соперника в четвертьфинальном матче с Ираком. Но главный тренер Тимур Кападзе заявил, что полностью доверяет Владимиру Назарову, который вышел на замену и помог победить иракскую сборную в серии пенальти.

«Потеря Нематова — большая потеря для нас, но Назаров хорошо выступил против Ирака. Мы должны быть готовы ко всем типам ситуаций, в том числе если игра дойдёт до пенальти. Я доверяю своим игрокам и считаю, что у них есть всё необходимое для победы», — отметил наставник.

Матч также пропустят центральный защитник Алибек Давронов из-за перебора жёлтых карточек и полузащитник Иброхим Ибрагимов из-за травмы. У правого защитника Элдора Бегимова был лёгкий дискомфорт. Ожидается, что он будет в заявке и сможет выйти на замену при необходимости.

Узбекистан и Япония встречались в четвертьфинале Кубка Азии 2018 года, тогда матч завершился со счётом 4:0, принеся в итоге «молодёжке» Узбекистана титул чемпионов Азии.

Но сейчас Япония находится на другом уровне — об этом свидетельствует их победа над действующими чемпионами Азии Республикой Корея (3:0) в четвертьфинале.

«Наш путь к полуфиналу был непростым, — сказал Тимур Кападзе. — Теперь мы должны работать усерднее, чем в предыдущих матчах, чтобы иметь шанс выйти в финал. Мы провели более 120 минут против Ирака, и нам действительно нужно восстановиться и быть готовыми на 100%, прежде чем мы встретимся с ними».

Тренировка олимпийской сборной Узбекистана в преддверии матча с Японией. Фото: Ассоциация футбола

По его словам, Япония — сильная команда, и Узбекистан прекрасно понимает их атакующую угрозу.

«У каждой команды есть слабые стороны, поэтому мы должны этим воспользоваться. Я не буду раскрывать наш тактический план, но мы должны подготовиться морально и физически», — подчеркнул главный тренер.

Главный тренер молодёжной сборной Японии Го Оива сказал, что, несмотря на победу над Южной Кореей, его команда пока ничего не добилась.

«Выход в полуфинал — очень счастливый момент для нас. Но мы ещё ничего не добились, и нам ещё предстоит сыграть с Узбекистаном, прежде чем мы сможем выйти в финал. Нас ждет очень тяжёлая игра против Узбекистана. У них высококлассная команда, и они создадут для нас проблемы», — отметил наставник.

Он считает, что Япония сохранит свой атакующий стиль игры, несмотря на угрозу со стороны Узбекистана.

«Играть в нападении — это наш стиль и концепция команды. Таков был наш подход с тех пор, как я возглавил команду. Поэтому для меня и команды важно продолжать играть с тем подходом, который нам наиболее удобен. У нас нет неуверенности, когда дело доходит до постановки целей. На самом деле завоевание титула всегда было нашим приоритетом, и это цель, которую мы поставили перед этой командой», — заявил Го Оива.

Статистика

За четыре матча группового этапа и четвертьфинала Кубка Азии Япония U-23 одержала победы над ОАЭ (1:2), Таджикистаном (3:0) и Республикой Корея (0:3) и сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0). Команда забила суммарно восемь голов и пропустила только один мяч.

Узбекистан за четыре встречи смог одолеть Катар (6:0) и Туркменистан (1:0), а также сыграл вничью с Ираном (1:1) и Ираком (2:2) в основное время. Команда пропустила три гола и забила 10 голов, 6 из которых пришлись на матч с катарской сборной.

Молодёжные сборные Узбекистана и Японии до этого встречались дважды. В четвертьфинале Кубка Азии 2018 года узбекистанцы победили со счётом 4:0, а в товарищеском матче в том же году сыграли вничью (2:2).

Лучшими бомбардирами узбекской сборной являются полузащитник Жасур Жалолиддинов и Улугбек Хошимов (по два гола). В составе японской команды больше всего голов забили полузащитник Юито Судзуки (3) и нападающий Мао Хосоя (2).

По данным transfermarkt, Япония U-23 за последние девять матчей набирала в среднем 2,56 балла, Узбекистан за 10 игр — 2,1.

Как играет Япония

Журналист Николай Егорычев в своём Telegram-канале рассказал о стиле игры японской сборной. По данным InStat, показатель xG (ожидаемых голов) у соперников сборной Японии составил всего 1,78. Проще говоря, оппоненты японцев почти не создали моментов в матчах против них. Лучше показатель только у Саудовской Аравии, которая также вышла в полуфинал, не пропустив при этом ни разу (1,1), пишет он.

По его словам, сборная Японии входит в число лучших команд турнира по таким показателям, как выигранные верховые единоборства (56%) и количество выигранных эпизодов при обороне (58%). Такие цифры — во многом заслуга защитника Анри Часе, которому 17 лет.

«Вообще японцы играют в „вертикальный футбол“ — то есть пытаются максимально быстро доставить мяч до чужой штрафной. Но это не значит, что они примитивно „грузят“ мяч вперёд. Сборная Японии здорово ищет пространство. Японцы растягивают оборону соперника, выманивают его ближе к центру поля. После этого идет забегание (или открывание) в свободную зону и разрезающая передача на партнёра. Сборная Японии — не из тех команд, которая будет впустую катать мяч», — отмечает журналист.

На Кубке Азии U-23 японцы отдали 1459 передач. По этому показателю лидируют Австралия (1984), Южная Корея (1899) и Узбекистан (1885).

«Играть „высоким блоком“ против Японии просто нельзя. Защитники сборной Узбекистана не должны подниматься слишком высоко. Так японцы могут получить свободное пространство и развернуть быструю атаку», — предупреждает он.

Группа атаки японской сборной крайне редко идёт в обводку — всего 66 попыток (54% успешных), что является одним из худших показателей среди всех команд на турнире.

«Сборная Японии пытается разыгрывать мяч при помощи передач и командных взаимодействий. Комбинируют японцы в основном низом, почти не совершая навесов. Сборная Японии совершила 123 входа в „финальную треть“ поля, то есть в зону поблизости к чужой штрафной. У сборной Узбекистана, для сравнения, 199 таких входов. Проникновений в штрафную соперника у японцев — 40. Узбекистан совершил 68 таких проникновений. Отсюда и низкий показатель xG (ожидаемых голов) — 3,08. При этом японцы забили 8 мячей на турнире! Сумасшедшая реализация, которую также нужно учитывать при очной встрече», — указал Николай Егорычев.

В другом полуфинальном матче встретятся Австралия U-23 и Саудовская Аравия U-23.