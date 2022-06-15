В Узбекистане нет ни одного частного колледжа или техникума, несмотря на имеющиеся правовые условия. Президент Шавкат Мирзиёев на совещании по развитию профобразования 15 июня поручил исправить ситуацию и предоставить условия для развития частных услуг в этом секторе, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. «Газета.uz» до этого писала, что на этом совещании было поручено передать из вузов в техникумы 60 направлений обучения.

«Международные компании, обучая профессиям нашу молодёжь, также высказывают много инициатив по обеспечению занятости», — сказал президент. Он привёл в пример опыт колледжа энергетики в городе Ширине Сырдарьинской области. Компания ACWA power из Саудовской Аравии обучает учащихся на основе заказа. Ею созданы современные мастерские, лаборатория и общежитие стоимостью 2,8 млн долларов. Сейчас компания начала готовить 140 молодых людей по специальностям техник, оператор и диспетчер станции альтернативной энергии.

В опоре на этот опыт хокимам областей и Министерству высшего и среднего специального образования поручено провести переговоры с крупными работодателями и зарубежными предприятиями и закрепить техникумы за промышленными предприятиями и кластерами.

Шавкат Мирзиёев предложил внедрить в 57 заведениях систему дуального образования — совмещения учёбы и работы. При профессиональных школах, колледжах и техникумах организуют производственные цеха предприятий. Учащиеся будут проходить в них практику и получать зарплату.

В каждой области минимум в двух техникумах должны внедрить международные программы обучения. В отдельные техникумы поручено вести приём обучающихся дважды в год.





Нуждающейся молодёжи, обучающейся в частном профессиональном учебном заведении, будут покрывать 30% суммы контракта, сообщила пресс-служба президента.

Частные колледжи и техникумы также получат ряд льгот:

Будут пересмотрены лицензионные требования к этому виду деятельности, требования к минимальной сумме средств на счету снизят в два раза (сейчас к соискателям лицензии на оказание услуг профессионального образования применяется требование иметь на расчётном счету сумму, эквивалентную 50 тысячам долларов);

За выпускников, получивших профессиональный сертификат международного образца, частные колледжи и техникумы получат по 1 млн сумов;

Ввозимые из-за рубежа учебники и оборудование будут освобождены от таможенных платежей.

Президент сделал акцент на создании достойных условий труда педагогам профессионального образования и системы повышения их квалификации. «Надо открыто сказать, от преподавателей техникумов и профессиональных школ, зарабатывающих 2 млн сумов, мы требуем подготовить специалистов, которые зарабатывают минимум 5 млн», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он поручил с 1 января приравнять зарплаты педагогов профессионального обучения и мастеров к зарплатам учителей средних общеобразовательных школ. Разницу между надбавками за уровень квалификации увеличат в два раза. За результативность, преданность и инициативность педагоги будут получать до 50% надбавки в месяц. На эти цели в следующем году будет выделено дополнительно 150 млрд сумов.

Для повышения квалификации педагогов соответствующие факультеты при университетах заменят на центры профессиональной подготовки в каждой области.

«Поскольку учебный год уже почти закончился, стоит важная задача обеспечить занятость 404 тысячи выпускников среднего образования, 151 тысячу профессиональных школ и 125 тысяч выпускников вузов — всего 680 тысяч молодых людей», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он поручил хокимам лично провести встречи с выпускниками, подключив к ним руководителей предприятий, кластеров, ректоров и других. На встречах должны быть проанализированы потребности выпускников в работе, их заинтересованность и навыки, чтобы исходя из потребностей работодателей, направить выпускников на подготовку в моноцентры.