Квартиры в ЖК Modern Sergeli со всеми удобствами — можно посмотреть, выбрать и приобрести. Выгодные предложения со скидками — каждому покупателю.





Вы сможете сидеть в центре Сергелийского района, смотреть в окно уютного дома и пить ароматный кофе, наслаждаясь видом на пышный зеленый сад, здания в футуристичном стиле, современные торгово-развлекательные центры. К тому же этот дом принесет больше радости, если его купить со скидкой.





Причина в том, что стоимость жилья, в которое можно инвестировать сейчас, с годами будет только расти. ЖК Modern Sergeli является одним из таких проектов, который строится с использованием современных архитектурных и строительных технологий Европы.





В комплексе будут созданы необходимые условия для яркого образа жизни: по два лифта, два подземных паркинга на 940 мест, широкие и зеленые аллеи, 1,5 га экосада, спортивные площадки, крытый и открытый бассейны, уютная детская площадка и многое другое.

Вид отсюда на Ташкент открывается потрясающий.

Есть много других преимуществ покупки, о которых можно узнать в офисе продаж.





Комплекс Modern Sergeli предлагает возможность купить новые квартиры со скидкой до 15% при 100-процентной оплате.

Офис продаж работает с 09:00 до 20:00 без выходных.

Адрес офиса: Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели, 23.

Ориентир: Сергелийский авторынок.

Телефон: (+998) 71−203−77−79.

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Сайт: modernsergeli.uz

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