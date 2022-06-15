Все больше пользователей обращаются за подключением услуги мобильного терминала SoftPOS от банка «Ипак Йули». Для этого необходимо заключить договор присоединения с банком и оставить заявление на оформление услуги. После этого пользователю отправляют SMS со ссылкой на скачивание приложения и с кодом авторизации, после чего можно начать принимать оплату.

Сегодня смартфон — незаменимая вещь и верный помощник в повседневных делах. Новую услугу от банка «Ипак йули» по достоинству оценят предприниматели, которым часто приходится сталкиваться с приемом платежей с банковских карт.

Мобильный терминал SoftPOS создан на базе MARTA. С этой технологией любой современный смартфон может принимать оплату с бесконтактных карт Humo.

Преимущества данной услуги:

отсутствие дополнительного оборудования;

высокая скорость и простота расчетов;

безопасность;

выгодное и бесплатное подключение.

Подробности можно узнать на сайте банка «Ипак Йули».

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