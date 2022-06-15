Ночью 15 июня в Жамбылской области Казахстана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, включая автобус, в котором находились граждане Узбекистана. Два автобуса сгорели.

По информации МЧС Узбекистана, которое ссылается на данные МЧС соседней страны, авария произошла в Жамбулском районе на 545-м километре автодороги «Алматы — Ташкент». На трассе образовалась пробка из-за возгорания грузового автомобиля, гружённого трикотажными изделиями. Примерно в 3:40 грузовой автомобиль врезался в два пассажирских автобуса и один легковой автомобиль. В этих машинах также вспыхнул пожар.

Фото из телеграм-канала «ВТВС | В Таразе всегда солнечно».

В одном автобусе находился 31 гражданин Узбекистана. Трое из них получили телесные повреждения средней тяжести. Они госпитализированы в медучреждение в Таразе.

По данным казахстанских СМИ, всего в двух автобусах было 90 пассажиров. При ДТП погиб 1 человек, 11 человек доставлены в больницы, всего повреждено 14 автомашин (2 автобуса, 1 грузовой, 11 легковых автомобилей).

МЧС отмечает, что держит постоянную связь с казахстанскими коллегами и обменивается необходимой информацией.