Число коррупционных преступлений в Ташкенте в 2021 году увеличилось более чем в три раза. Об этом на заседании столичного совета по противодействию коррупции 14 июня сообщил директор Антикоррупционного агентства Узбекистана Акмал Бурханов.

По его словам, если в 2020 году в городе было зарегистрировано 59 коррупционных преступлений, то в 2021 году — 184. В результате этих действий в прошлом году был нанесён материальный ущерб интересам государства и общества на 82,64 млрд сумов.

Самые высокие показатели коррупции отмечены в Учтепинском (33), Мирабадском (25), Чиланзарском (20), Мирзо-Улугбекском (20) и Яшнабадском (18) районах.

Агентство по противодействию коррупции ежемесячно проводит рейтинги коррупции по регионам и отраслям на основе статистики коррупционных преступлений, нецелевого использования бюджетных средств, анализа обращений населения, опросов общественного мнения и сообщений в социальных сетях.

«Согласно рейтингу, Ташкент является одним из самых коррумпированных регионов страны. Правда, есть эффект того, что это столичный регион. Но даже если это так, для Ташкента цифры негативные», — заявил Акмал Бурханов.

За три месяца — с февраля по апрель — в столице зафиксировано наибольшее количество коррупционных преступлений в стране. В феврале и марте город был на втором месте с 37 и 50 уголовными делами соответственно, а в апреле вышел первое место с 69 делами.

Ташкент также лидирует по количеству случаев незаконного использования бюджетных средств, что является одним из основных показателей рейтинга. По итогам февраля столица заняла третье место по нецелевому использованию денежных средств на сумму 5,74 млрд сумов по 16 наблюдаемым объектам, в марте — 29 млрд сумов по 80 объектах (третье место).

По итогам опроса 26% респондентов на вопрос: «Сталкивались ли вы со случаями коррупции?» ответили положительно. По этому показателю Ташкент занимает второе место после Бухарской области.

«Много сообщений в СМИ и социальных сетях о возможных коррупционных правонарушениях. В частности, в марте и апреле 2022 года всего по стране было опубликовано 244 таких сообщения, из них 124, или 50%, пришлись на Ташкент», — заявил Акмал Бурханов.





Ташкент также является одним из самых коррумпированных регионов, если судить по обращениям в виртуальную приемную и народные приёмные президента. В первом квартале поступило в общей сложности 4372 жалобы от физических и юридических лиц, что равно в среднем 45 на 100 тысяч населения.

«Верно, выявление фактов коррупции и привлечение к ответственности виновных является результатом эффективной работы правоохранительных органов, но вопрос предупреждения, выявления и устранения причин лежит не только на плечах правоохранительных органах. Об этом должны думать и хокимият, и руководители каждого учреждения и организации», — сказал глава Антикоррупционного агентства.

По его мнению, цифры показывают, что Ташкенту необходимо совершенствование системы противодействия и предупреждения коррупции.

Акмал Бурханов напомнил о создании Ташкентского совета по противодействию коррупции, в состав которого вошли около 40 руководителей «важных, уполномоченных управлений и организаций».

«Его деятельность также не заслуживает похвалы. То есть никакой инициативы городской совет по противодействию коррупции не выдвигает. Мы можем видеть это на примере того, что по результатам рейтинга советов по противодействию коррупции Каракалпакстана, областей и Ташкента в 2021 году Ташкент вообще не оценивался из-за предоставления данных с опозданием или с нарушением установленного порядка. Из-за этого среди регионов страны столичный совет занял последнее место», — отметил он.

Директор Антикоррупционного агентства сообщил, что в конце июня будет проведена оценка за первое полугодие 2022 года, и результаты будут опубликованы в СМИ и обсуждены на заседании Национального совета по противодействию коррупции.

«Мы надеемся, что [ташкентский совет] покажет положительный результат за этот период. Вообще, насколько члены совета чувствуют себя ответственными в борьбе с коррупцией, насколько они пытаются снизить коррупцию в регионе, в своей системе — думаю, такие вопросы нужно задавать каждому члену совета снова и снова», — заявил Акмал Бурханов.

Национальный совет по противодействию коррупции возглавляет председатель Сената Танзила Нарбаева. Он был основан указом президента от 26 июня 2020 года вместо Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции. Региональные советы по противодействию коррупции возглавляют хокимы регионов. Учредительное собрание Ташкентского городского совета по противодействию коррупции состоялось в сентябре прошлого года.