В среду в 7:55 на проспекте Бунёдкор в Ташкенте автобус Isuzu маршрута 56 (7-й автопарк) врезался в фонарный столб на разделителе посередине улицы.

На фотографиях в социальных сетях видно, что это произошло перед нерегулируемым пешеходным переходом рядом с дворцом Дружбы народов.

В пресс-службе компании «Тошшахартрансхизмат» сообщили, что в автобусе в момент ДТП не было пассажиров. Водитель 1991 года рождения имеет стаж с 2016 года.

Причиной аварии называется то, что во время движения автобуса его с правой стороны подрезал легковой автомобиль, и водитель, чтобы не столкнуться со стоявшим спереди автомобилем, повернул влево. В результате ДТП никто не пострадал, говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают, что машины остановились перед переходом, чтобы пропустить пешеходов.

Инцидент изучается УБДД ГУВД Ташкента и отделом контроля безопасности движения на пассажирском транспорте «Тошшахартрансхизмат».

О недопустимости нерегулируемых пешеходных переходов через широкие магистрали «Газета.uz» писала многократно.

Российский урбанист Аркадий Гершман, участвующий в проекте улучшения перекрёстков в Ташкенте, во время недавнего визита в столицу писал, что впервые видит подобный переход.

«Тут примерно 20 полос: 4+4 основного хода и 5+3+3 на дублёрах. Само собой, светофора нет», — отмечал он.

На пресс-конференции в Ташкенте специалист подчёркивал, что нерегулируемые переходы допустимо делать только через улицы, где не больше одной полосы движения в каждую сторону.