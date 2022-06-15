Должностные лица проектной организации Univer Pro Stile и подрядчика строительства высотных жилых домов на массиве Карасу в Самарканде — компании Agromir Buildings — будут привлечены к ответственности. Об этом сообщило Министерство строительства Узбекистана.

9 июня полуторагодовалая девочка выпала с балкона 10-го этажа 15-этажного дома №81 и скончалась от полученных травм. На массиве, застраиваемом с 2019 года, имеются дома высотой 12, 14, 15, 16 и 25 этажей.

Дома на массиве Карасу. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посещал массив в 2019 и 2021 году. В апреле прошлого года пресс-служба президента сообщала, что компания Agromir Buildings за два года построила 47 домов высотой 12, 14 и 15 этажей на 3588 квартир, намечалось построить ещё семь 16-этажных и два 25-этажных дома. Отмечалось, что дома строятся «на основе современной турецкой технологии».

Министр строительства Батыр Закиров отмечал, что за последние годы в Узбекистане успешно освоено строительство высотных зданий, которое ранее было невозможно.

Нарушения при строительстве

В сообщении Минстроя отмечается, что после трагического инцидента 13 июня представители территориальной инспекции по контролю в сфере строительства изучили балконы дома и выяснили, что расстояние между поверхностью балкона и нижней частью ограждения составляет от 165 до 170 мм вместо указанных в проектных документах 150 мм. Именно через этот проём, как сообщает Kun.uz, выпала девочка.

Минстрой сообщает, что стройинспекция в ходе строительства регулярно изучала качество и полноту строительно-монтажных работ согласно проектно-сметным документам и давала письменные указания 23 апреля 2019 года, 21 ноября 2019 года, 20 декабря 2019 года, 21 января 2020 года и 7 декабря 2020 года.

Agromir Buildings была зарегистрирована в областной стройинспекции 30 марта 2019 года. Проектно-сметные документы были разработаны Univer Pro Stile после получения заключения Архитектурно-градостроительного совета Главного управления строительства города Самарканда от 14 февраля 2019 года.

28 марта того же года было получено сводное экспертное заключение по рабочему проекту самаркандского областного филиала государственного унитарного предприятия «Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси», говорится в сообщении.

В мае Минстрой сообщал, что несмотря на то, что два 25-этажных дома на массиве почти достроены, Agromir Building не зарегистрировала их в территориальной инспекции по контролю в сфере строительства и не получила положительного экспертного заключения на проектные документы. Ответственные лица были привлечены к ответственности согласно части 7 статьи 99 Кодекса об административной ответственности (строительство объектов без положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, в том числе на рабочую документацию, а также без разрешения инспекций по контролю в сфере строительства и по контролю за качеством дорожно-строительных работ — влечёт наложение штрафа на граждан от 25 до 30, а на должностных лиц — от 50 до 70 базовых расчётных величин).

Тогда же Минстрой отмечал, что данная компания планирует построить ещё 22 таких дома, на которые на тот момент также не было получено разрешение.

Что не так с высотками

«Газета.uz» писала об исследованиях, согласно которым многоэтажные жилые дома негативно влияют на благосостояние и психическое здоровье людей. Такие здания способствуют росту чувства страха, неудовлетворенности, влияют на устойчивость к стрессам, могут вызывать проблемы с поведением, плохие социальные отношения, самоубийства, а у детей — негативно влиять на развитие.

Высотки также приводят к обременению существующей инфраструктуры, обострению транспортных проблем и могут наносить ущерб архитектурному облику города.

Люди, которые живут в малоэтажных зданиях или в семейных домах, в два раза охотнее помогают соседям, чем люди, проживающие в высотных зданиях. Чувство принадлежности и связи с другими людьми, соседями и обществом являются важными элементами здоровья и счастья человека. Города с высоким уровнем доверия имеют гораздо более высокий уровень счастья и рост ВВП.

Фото: Kun.uz.

В репортаже Kun.uz говорится, что жители давно выражают обеспокоенность небезопасными балконами. Некоторые жители пытались установить своё ограждение, но управляющая компания не разрешила им это сделать, чтобы не портился общий вид зданий. Жителям якобы также не разрешается сушить белье на балконах.

Издание со ссылкой на жителей пишет, что около года назад на массиве с высокого этажа выпала женщина, которая скончалась. В 80-м доме с третьего этажа упал ребёнок. Он выжил, семья, арендовавшая квартиру, съехала.