Во II квартале 2022 года Государственный комитет промышленной безопасности и другие ведомства проверили состояние 1879 аттракционов в 143 парках и зонах отдыха в Узбекистане. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщила пресс-секретарь комитета Малика Миржамолова.

По результатам проверки 574 аттракциона (30,5%) были признаны технически неисправными. Хокимиятам и руководителям парков было направлено 116 представлений с требованием не использовать выявленные аттракционы и приостановить их деятельность до устранения недостатков.

В разрезе регионов:

В Республике Каракалпакстан — 104 аттракциона в 12 парках и садах, из которых почти половина — 50 — находятся в неисправном состоянии.

— находятся в неисправном состоянии. В Андижанской области — 16 парков и 259 аттракционов. Из них 69 неисправны.

неисправны. В Бухарской области из 115 аттракционов в 9 парках 27 имеют дефекты.

имеют дефекты. В Джизакской области насчитывается 67 аттракционов в 7 парках культуры и отдыха, 46 из них — в аварийном состоянии.

из них — в аварийном состоянии. В 12 парках Кашкадарьи — 135 аттракционов. Из них 44 технически неисправны и 73 требуют ремонта.

технически неисправны и требуют ремонта. В 6 парках Навоийский области — 69 аттракционов. Из них 13 на ремонте, а 20 находятся в негодном состоянии — отключены от электросети.

на ремонте, а находятся в негодном состоянии — отключены от электросети. В Наманганской области 9 парков культуры и отдыха. Из 159 аттракционов 73 — в аварийном состоянии.

— в аварийном состоянии. В Самаркандской области — 167 аттракционов в девяти парках и садах, 41 из них технически неисправен.

из них технически неисправен. В Сырдарье из 38 аттракционов в двух парках культуры и отдыха 6 технически неисправны.

технически неисправны. В Сурхандарье в 10 парках — 146 аттракционов, 11 из них технически неисправны.

из них технически неисправны. В Ферганской области насчитывается 257 аттракционов в 19 парках и зонах отдыха области, 87 из них технически неисправны.

из них технически неисправны. В Хорезмской области — 10 парков. Из 112 аттракционов 39 неисправны, 32 нуждаются в ремонте, 17 — самодельные.

неисправны, нуждаются в ремонте, — самодельные. В Ташкентской области в 7 парках культуры и отдыха насчитывается 52 аттракциона, 22 из них находятся в аварийном состоянии.

из них находятся в аварийном состоянии. В Ташкенте в семи парках культуры и отдыха из 52 аттракционов 39 находятся в неисправном состоянии.

Около 450 аттракционов из этого числа принадлежат паркам, остальные — частным предпринимателям и используются на договорной основе.

В ходе проверок были приняты меры по созданию условий для беспрепятственного движения пожарно-спасательной, медицинской техники в каждом парке, организации путей эвакуации граждан при чрезвычайных ситуациях и обеспечению их постоянной доступности.

Помимо этого, усилены меры безопасности с учётом резкого увеличения использования аттракционов-батутов в парках, аллеях и других увеселительных местах, в том числе в жилых кварталах и на открытых площадках перед многоквартирными домами.

В августе 2019 года Госкомитет промышленной безопасности сообщал о результатах проверки 1845 аттракционов по всей стране. Тогда почти 60% из них не имели технических паспортов, более половины — инструкций по установке, свыше 46% — возможности оказания первой медицинской помощи.