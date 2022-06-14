В городе Кара-Суу Ошской области Кыргызстана обнаружен тоннель для отправки контрабанды в Узбекистан, сообщает агентство Kabar со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

Согласно сообщению, 11 июня сотрудники ГКНБ при содействии Погранслужбы ГКНБ обнаружили заваленный вход в подземный тоннель в доме гражданина Кыргызстана.

В ходе следствия было установлено, что владелец дома в сентябре 2021 года вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом по имени Рустам, с которым он знаком с 2014 года. Они провели параллельные раскопки тоннеля (навстречу друг другу), связывающего территории Кыргызстана и Узбекистана, с целью незаконной переправки товаров и иностранной валюты из Кыргызстана в Узбекистан, пишет Kabar.

Гражданин Кыргызстана полностью признал вину в содеянном и выразил готовность к сотрудничеству со следственными органами для выяснения всех обстоятельств преступления. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Ранее в Ошской области были выявлены ещё два подземных тоннеля на кыргызско-узбекской границе: один в селе Тельман Карасуйского района длиной 270 м и второй — в городе Кара-Суу длиной 155 метров, глубиной 17,5 м.

Тоннель в селе Тельман Карасуйского района Ошской области. Фото: Kabar.kg.

Тоннель в городе Кара-Суу Ошской области. Фото: Kabar.kg.