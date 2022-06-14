В 2022 году электронный кошелек OSON провел ребрендинг своего прежнего логотипа и самого приложения.

На сегодняшний день OSON — это одна из крупнейших финтех-платформ в Узбекистане. Услугами электронного кошелька пользуются более 1 млн пользователей как внутри страны, так и за ее пределами.

Что было сделано

Главный продукт компании — приложение — был не просто обновлен, а выстроен с нуля: от back-end до front-end. После почти шести лет активной деятельности компании OSON структура обновленного приложения адаптирована под современные стандарты. В процессе обновления приложения был изменен не только логотип, но и добавились новые сервисы и услуги, которые было бы сложно реализовать с архитектурой прежнего приложения. Изменениям подверглось все: от P2P-переводов до процесса проведения оплаты.





Изначально можно было переводить деньги только между идентичными системами: с Uzcard на Uzcard, с Humo на Humo. Далее появилась возможность переводить между Humo и Uzcard. Теперь в обновленной версии OSON появилась возможность переводить как на карты Узбекистана, так и на зарубежные карты Visa и Mastercard.

Еще одно большое преимущество для пользователей OSON — это настраиваемые виджеты на главном экране приложения. У каждого пользователя будет кастомный главный экран, дающий возможность добавлять или удалять виджеты на свое усмотрение.

При обновлении было уделено особое внимание безопасности платежей. Была добавлена защита пользователей приложения, среди которых — запрос на отслеживание геопозиции.

Borderless — безграничный

Бурный рост финансового сектора Узбекистана дало новый виток развитию OSON, выраженному в обновленной версии приложения и позиционирования — Borderless. Одним из важных критериев позиционирования Borderless является стремление компании к международной деятельности, без ограничения локальным рынком. Уже в ближайшем будущем в приложении OSON появится возможность оплачивать сервисы в той стране, в которой будет находиться пользователь.

Эти пять лет были подготовкой для начала широкой кампании по охвату рынка. Для этого было закуплено современное оборудование, команда начала пополняться топ-специалистами, OSON стал перенимать зарубежный опыт электронных кошельков и платежных систем.





Что сподвигло компанию к ребрендингу

«Первоначальной задачей при создании OSON была разработка одной большой экосистемы в финтех сфере: от платежной системы до сервиса для доставки еды и заказа такси. Это можно заметить на прежнем логотипе, где семь маленьких кругов, объединенных вместе, позиционировали семь различных направлений. Однако на протяжении всех этих пяти лет сервис OSON очень быстро развивался и распространялся. Было принято решение, что компания не будет давать упор на семь отдельных направлений, а сделает один большой фокус на сам OSON как на платежный финтех-сервис», — поделился Фарход Махмудов, основатель и CEO электронного кошелька OSON.

OSON растет, и хотя компания уже многое сделала, планируется сделать гораздо больше. Обновленное приложение уже доступно.

Скачать приложение можно по ссылке.

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Сайт: oson.uz

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