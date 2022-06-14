Отличительными особенностями и преимуществами отдыха в Бодруме поделился национальный туроператор Asialuxe Travel.

Какой он, Бодрум

Этот город смело можно назвать одним из премиальных. Именно в Бодруме зачастую отдыхают политики и знаменитости, а также VIP-туристы, которые приплывают на своих личных яхтах.

Бодрум состоит из двух частей. Восточной — с длинным пляжем, различными барами, ресторанами и клубами, где проходят вечеринки. И западной — более семейная сторона, жизнь тут поспокойнее.





Природа и климат Бодрума

Бодрум расположен в основном на побережье Эгейского моря, а не Средиземного, как Анталья. Пляжи здесь чистые: галечные и песчаные. Вход в море пологий, а вода в море — кристально чистая.

Природа в Бодруме уникальная, ведь город находится среди гор и множества хвойных, кипарисовых и сосновых лесов. Можно представить, какой здесь чистый воздух.

Климат — мягкий, нет сильной духоты и зноя даже летом.

Про Бодрум говорят, что это «маленькая Греция». Греческие острова находятся рядом. Это не могло не отразиться на облике курорта, его архитектуре, экскурсиях, природе. Город буквально усыпан цветами, белыми домиками и узкими улочками — волшебная атмосфера и местный колорит.





Какие отели выбрать

В Бодруме мало отелей «анталийского» типа, то есть больших многоэтажных зданий. Это еще одна отличительная черта этого региона. Зато здесь много маленьких уютных гостиниц, отелей-бутиков и luxury-отелей.

Бодрум — компактный. Трансфер до удаленных отелей здесь занимает не больше получаса. Подойдет для туристов с детьми и не только.

Также, как и в Анталье, в отелях имеется концепция «все включено», а также необходимое для семейного отдыха: детские площадки, детская анимация, множество развлечений, как для малышей, так и для подростков, услуги няни, отдельное детское питание и прочее.





Когда и как можно полететь

Прямые чартерные рейсы начнутся с 1 июля и будут совершаться каждые 10 дней на комфортабельных авиалайнерах Uzbekistan Airways по следующим датам:

1 июля;

11 июля;

21 июля;

31 июля;

10 августа;

20 августа.





Чем здесь заняться, помимо пляжного отдыха

Шопинг. Цены здесь такие же, как и в Анталье. Расплачиваться можно как наличными, так и карточкой в любых местах.

Экскурсии. Для любителей активного отдыха здесь тоже много локаций: крепость святого Петра, чудесный музей подводной археологии, Галикарнас и прочие исторические достопримечательности.

Благодаря частым ветрам этот курорт — хорошее место для любителей серфинга, дайвинга и других водных видов спорта.





Остановиться можно в следующих пятизвездочных отелях:

Yasmin Bodrum Resort;

Blue Dreams Resort & Spa;

Xanadu Island All Suite Hotel;

Baia Hotels Bodrum;

Be Premium Bodrum;

Titanic Deluxe Bodrum;

Duja Hotels Bodrum;

Lujo Hotel Bodrum;

Rixos Premium Bodrum.

Ознакомиться с ценами на туристические пакеты, авиабилеты по всем направлениям и заранее их забронировать можно на сайте компании или по телефону: (+998) 71−201−77−77.

Также продукцию Asialuxe Travel можно найти во всех турагентствах Узбекистана.

Телефон: (+998) 71−201−77−77.

Адрес главного офиса: ул. Саида Барака, 24.

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