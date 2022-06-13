Samsung вновь радует своих покупателей выгодным предложением. На этот раз мировой производитель бытовой техники объявил акцию для тех, кто планирует приобрести стиральную машину или холодильник Samsung. Сделав это до 15 июля, узбекистанцы могут получить приятный бонус в виде ваучера на покупку в супермаркете Makro — от 200 тысяч до 1 млн сумов на любые товары.

Больше функциональности при тех же габаритах

Компания Samsung продолжает создавать бытовые приборы, призванные улучшить качество и комфорт повседневной жизни.





Для большой семьи подойдет холодильник с технологией SpaceMax. Инженеры Samsung, сделав внутренние стенки тоньше за счет компактной и высокоэффективной изоляции, значительно увеличили пространство для хранения продуктов. По размерам холодильник ничем не отличается от стандартных моделей и без проблем поместится даже на небольшой кухне.

Дополнительным преимуществом станет цифровой инвертор, которым оснащен модельный ряд холодильников SpaceMax. С ним вы можете быть уверены, что устройство будет работать:

тихо — уровень шума колеблется в пределах 40 дБ;

экономно — энергопотребление снижается на 50%;

долго — при непрерывной работе служит до 21 года.





Cтиральные машины Samsung увеличили свою вместительность до 10 кг, но остались в пределах прежних габаритов.

Большинство моделей обзавелось интеллектуальным управлением AI Control, а четыре smart-сенсора легко определят загрузку и степень загрязнения вашей одежды или белья, а затем самостоятельно отрегулируют расход воды и моющего средства.

Кроме того, искусственный интеллект AI Control персонализирует стирку. Он анализирует ваши привычки, запоминает предпочтения и в следующий раз предлагает выбрать подходящую программу. А в приложении для мобильного телефона SmartThings можно планировать стирки и составлять расписание, отслеживать процессы и получать рекомендации по их улучшению.

Бонусы на покупки в Makro

Покупать бытовую технику стало выгоднее. Приобретая холодильник или стиральную машину Samsung в магазинах MEDIAPARK и Diskont, узбекистанцы смогут получить ваучеры на сумму 200 тысяч, 500 тысяч или 1 млн сумов в зависимости от купленной модели на любую покупку в супермаркете Makro.

Предложение будет действовать с 15 июня до 15 июля.

Количество подарочных сертификатов ограничено.

В акции участвуют несколько десятков моделей бытовой техники. Подробно изучить технические возможности стиральных машин и холодильников можно на официальном сайте Samsung.

Сайт: samsung.uz

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