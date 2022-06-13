Узбекистан останется социально направленным государством, несмотря на внедрение рыночных механизмов в отрасли экономики. Об этом на пленарном заседании верхней палаты парламента 13 июня заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

Рыночные механизмы все интенсивнее внедряются во всех отраслях. «Это очень важно. Если мы хотим добиться экономического развития, нам необходимо перейти к свободным рыночным отношениям. Это один из закономерностей рыночной экономики», — заявила глава Сената. Но «это не означает, что социальная политика отойдёт на второй план».

«Новый Узбекистан — социальное государство! Это один из основных принципов нашей Стратегии развития. Усилиями главы нашего государства беспрецедентное внимание уделяется социально-экономической поддержке населения, и так будет и впредь. Нужно только правильно объяснить это людям, работать открыто и прозрачно, не избегать диалога. Новоизбранным председателям махаллей целесообразно больше внимания уделять этим аспектам в своей работе», — сказала она.

Танзила Нарбаева заявила, что министерства, ведомства, депутаты парламента и местных кенгашей должны оказывать поддержку председателям махаллей и выезжать в регионы, чтобы разъяснять населению суть и необходимость реформ.

«Как вы видите, ситуация, связанная с ценами или другими противоречиями, также связана с событиями, которые происходят в других странах. Это не проблема внутри Узбекистана, это влияние внешнего мира. Поэтому мы должны вести диалог с населением и правильно объяснять эти процессы», — заявила она.

В Узбекистане в последние месяцы наблюдается рост цен на сахар. В Минэкономразвития отмечали, что это происходит в основном под влиянием внешних факторов. Дефицита сахара не ожидается с учётом возросшего производства и импорта, однако в интернете можно видеть кадры с ажиотажным спросом на этот продукт, а также очереди за удешевлённым сахаром.

С 1 июня государство отказалось от старого порядка реализации муки и зерна и начало внедрять рыночные принципы в эти процессы. На первом этапе власти закупают зерно по минимальной закупочной цене, а в июле-августе — уже по биржевым котировкам. Стоимость формового хлеба (буханки) в Ташкенте с начала месяца выросла с 1600 до 2800 сумов. В Минфине отмечали, что в среднем по рынку себестоимость буханки составляет 2550 сумов.

С 1 июля предлагается повысить цены на электричество и газ, а также ввести социальные нормы по потреблению энергоресурсов. При разработке документа в качестве основного критерия была взята, прежде всего, социальная защита малообеспеченного слоя населения, отмечали в Минэкономразвития.