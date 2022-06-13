С 1 июля в Узбекистане предлагается повысить цены на электричество и газ, а также ввести социальные нормы по потреблению энергоресурсов.
Проектом документа, выставленного на общественное обсуждение, предлагается установить следующие размеры социальной нормы:
- электроэнергия — до 250 кВт·ч в месяц;
- газ (в период с апреля по сентябрь) — до 200 кубометров;
- газ (во время отопительного сезона с октября по март) — до 700 кубометров.
Под социальной нормой потребления энергии понимается определённое количество энергии, оплачиваемое населением по льготному тарифу. Свыше этой нормы энергоресурсы продаются по рыночным ценам.
Расчёты журналиста
В сети появились расчёты потребления электроэнергии «условной семьёй», сделанные пользователями энергоресурсов. Многие сочли норму в 250 кВт·ч в месяц слишком маленькой.
В частности, журналист Хуршид Далиев сообщил, что условная семья из четырёх человек в трёхкомнатной квартире при использовании 8 электроприборов (без учёта кондиционера, вентилятора, пылесоса, фена и электроплиты) потребляет в среднем 414 кВт·ч электроэнергии в месяц.
По его мнению, социальная норма должна быть установлена в размере 400 кВт·ч в месяц.
|№
|Электрические приборы
|Мощность
|Использование прибора в среднем за сутки
|Средний расход в сутки Вт/ч
|Средний расход в месяц кВт/месяц
|1
|1 телевизор (43 дюйма)
|150 Вт/ч
|3 часа
|450
|13,5
|2
|1 холодильник
|300 Вт/ч
|6 часов
|1800
|54
|3
|1 утюг
|1500 Вт/ч
|30 минут
|750
|22,5
|4
|1 электрочайник
|1500 Вт/ч
|30 минут
|750
|22,5
|5
|1 духовка
|1500 Вт/ч
|12 минут
|300
|9
|6
|1 стиральная машина
|1500 Вт/ч
|18 минут
|450
|13,5
|7
|1 водонагреватель
|1500 Вт/ч
|6 часов
|9000
|270
|8
|7 лампочек 15 Вт
|100 Вт/ч
|3 часа
|300
|9
|Всего
|13800
|414
Расчёты Минэнерго
В ответ пресс-служба Министерства энергетики привела расчёты специалистов Минэнерго, согласно которым при использовании 10 электроприборов среднее потребление электроэнергии оценивается в 180,67 кВт·ч в месяц.
|№
|Электрические приборы
|Мощность
|Использование прибора в среднем за сутки
|Средний расход в сутки Вт/ч
|Средний расход в месяц кВт/месяц
|1
|1 телевизор (43 дюйма)
|105 Вт/ч
|5 часа
|525
|15,75
|2
|1 холодильник
|400 Вт/ч
|24/12 часов*
|804
|24,12
|3
|1 утюг
|2200 Вт/ч
|15 минут
|550
|16,5
|4
|1 электрочайник
|1800 Вт/ч
|12 минут
|360
|10,8
|5
|1 духовка
|1500 Вт/ч
|12 минут
|300
|9
|6
|1 стиральная машина
|1500 Вт/ч
|18 минут
|1600
|13.5
|7
|1 водонагреватель
|1600 Вт/ч
|1 час*
|1600
|48
|8
|7 лампочек 15 Вт
|100 Вт/ч
|3 часа
|300
|9
|9
|1 пылесос
|2000 Вт/ч
|-
| —
|4
|10
|1 компьютер
|200 Вт/ч
|5 часов
|1
|30
|Всего
|4889
|180,67
* — эти электроприборы не работают постоянно, они включаются и выключаются автоматически, отметили в Минэнерго.
Стоит отметить, что в таблице указаны средние ежедневные показатели. Например, стиральная машина — 18 минут в день, но это не означает, что техника используется ежедневно по 18 минут. Она может использоваться 60 минут раз в три дня и, соответственно, среднее использование в сутки будет равно 20 минутам.
В министерстве отметили, что потребление может быть ещё ниже, «учитывая, что некоторые из этих домохозяйств не используют вовсе или используют эти электроприборы в малых объёмах».
В примерах не указывают конкретные модели устройств, но на запрос «Газеты.uz» в пресс-службе министерства отметили, что «большая часть техники была учтена по параметрам техники Artel».
В совместном заявлении Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго отмечалось, что всего в Узбекистане насчитывается 7,3 миллиона абонентов, потребляющих электроэнергию, из которых 80% расходуют в среднем до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц. Однако на долю этих домохозяйств приходится всего 31% (5,7 млрд кВт·ч) от общего объёма потребляемой населением электроэнергии.
Поскольку вышеуказанные показатели представляют собой среднемесячный уровень потребления энергоресурсов в течение года, было проведено выборочное исследование абонентов Ташкентской и Наманганской областей, а также Ташкента для определения точных размеров среднемесячного потребления, говорилось в сообщении.
К примеру, по результатам исследования, в этих регионах в неотопительный период 86% абонентов, проживающих в старых многоквартирных домах, 65% в многоквартирных новостройках и 57% в частных домах потребляли в среднем до 250 кВт·ч электроэнергии в месяц.
В отопительный период 78% абонентов, проживающих в старых многоквартирных домах, 77% в многоквартирных новостройках и 44% в частных домах потребляли в среднем до 250 кВт·ч электроэнергии в месяц.
По данным Минэнерго, на официальном сайте «Региональных электрических сетей», введя логин и пароль, через персональный кабинет в режиме реального времени можно получить подробную информацию о состоянии лицевого счета потребления электроэнергии — показания счетчиков, произведенные оплаты
Для этого мобильный номер телефона абонента должен быть заранее подключен к системе «Электроучет», который активируется путем обращения в электроснабжающее предприятие по месту жительства или через банковские кассы. На телефон отправляется SMS-сообщение, с указанием логина для входа в персональный кабинет.
Для получения пароля нужно отправить с мобильного телефона SMS-сообщение с буквой «P» на короткий номер 2100. Отправив SMS-сообщение с буквой «D» на номер 2100, можно получить сведения о состоянии лицевого счёта.
Министерство энергетики также объявило о запуске калькулятора стоимости электроэнергии для бытового потребления. Через этот сервис абоненты могут сравнить действующие и предлагаемые тарифы на потребляемую электроэнергию, а также узнать текущие и будущие расходы.
Минфин, Минэнерго и Минэкономразвития анонсировали реформу рынка энергоресурсов 18 мая. Как отмечалось в их совместном заявлении, рынок нуждается в поэтапном реформировании, чтобы привлечь частные инвестиции и увеличить мощности для удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы.
Pavel Markovic
Вообще, внедрение социальной нормы бессмысленно. Неплательщики как не платили, так и не будут платить. Нагрузка и так ляжет на тех кто регулярно оплачивает счета. Пусть лучше начнут прорабатывать вопросы того как сделать так, чтобы неплательщики начали платить за эл/энергию.
A Y
@Pavel Markovic, причём печальнее всего что не платят чаще всего как раз те, кто имеет возможность это делать. Люди, которые ездят на автомобилях, катаются по заграницам, и при этом имеют долги по ЭЭ в несколько сот тысяч сумов, а то и в несколько миллионов. Почему с них не взыскиваются эти средства, очень интересный вопрос.
Лично у меня несколько лет назад за долг за ЭЭ около 100 тысяч сумов, пришли и натурально отрезали провод идущий из счётчика, даже несмотря на то, что я предлагал заплатить прямо при них.
A Y
Минфин, минэнерго и минэкономразвития живут в каких то стерильных условиях. Плюс почему то в списках нет ни мобильных гаджетов, ни ноутбуков ни компьютеров, а расчёты производились для семьи из одного человека, который дома только по вечерам?
Батыр Нуруллаев
Холодильник 6 часов в сутки. Кто интересно использует в таком режиме?
Олеся Александровна
А про кондёр в Минэнерго не слышали никогда?? Как в жару выше 50 градусов можно выжить без кондера больным людям, маленьким детям? Это же не прихоть людей, а вынужденное использование.