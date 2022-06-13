С 1 июля в Узбекистане предлагается повысить цены на электричество и газ, а также ввести социальные нормы по потреблению энергоресурсов.

Проектом документа, выставленного на общественное обсуждение, предлагается установить следующие размеры социальной нормы:

электроэнергия — до 250 кВт·ч в месяц;

газ (в период с апреля по сентябрь) — до 200 кубометров;

газ (во время отопительного сезона с октября по март) — до 700 кубометров.

Под социальной нормой потребления энергии понимается определённое количество энергии, оплачиваемое населением по льготному тарифу. Свыше этой нормы энергоресурсы продаются по рыночным ценам.

Расчёты журналиста

В сети появились расчёты потребления электроэнергии «условной семьёй», сделанные пользователями энергоресурсов. Многие сочли норму в 250 кВт·ч в месяц слишком маленькой.

В частности, журналист Хуршид Далиев сообщил, что условная семья из четырёх человек в трёхкомнатной квартире при использовании 8 электроприборов (без учёта кондиционера, вентилятора, пылесоса, фена и электроплиты) потребляет в среднем 414 кВт·ч электроэнергии в месяц.

По его мнению, социальная норма должна быть установлена в размере 400 кВт·ч в месяц.

№

Электрические приборы

Мощность

Использование прибора в среднем за сутки

Средний расход в сутки Вт/ч

Средний расход в месяц кВт/месяц

1

1 телевизор (43 дюйма)

150 Вт/ч

3 часа

450

13,5

2

1 холодильник

300 Вт/ч

6 часов

1800

54

3

1 утюг

1500 Вт/ч

30 минут

750

22,5

4

1 электрочайник

1500 Вт/ч

30 минут

750

22,5

5

1 духовка

1500 Вт/ч

12 минут

300

9

6

1 стиральная машина

1500 Вт/ч

18 минут

450

13,5

7

1 водонагреватель

1500 Вт/ч

6 часов

9000

270

8

7 лампочек 15 Вт

100 Вт/ч

3 часа

300

9

Всего

13800

414



Расчёты Минэнерго

В ответ пресс-служба Министерства энергетики привела расчёты специалистов Минэнерго, согласно которым при использовании 10 электроприборов среднее потребление электроэнергии оценивается в 180,67 кВт·ч в месяц.

№

Электрические приборы

Мощность

Использование прибора в среднем за сутки

Средний расход в сутки Вт/ч

Средний расход в месяц кВт/месяц

1

1 телевизор (43 дюйма)

105 Вт/ч

5 часа

525

15,75

2

1 холодильник

400 Вт/ч

24/12 часов*

804

24,12

3

1 утюг

2200 Вт/ч

15 минут

550

16,5

4

1 электрочайник

1800 Вт/ч

12 минут

360

10,8

5

1 духовка

1500 Вт/ч

12 минут

300

9

6

1 стиральная машина

1500 Вт/ч

18 минут

1600

13.5

7

1 водонагреватель

1600 Вт/ч

1 час*

1600

48

8

7 лампочек 15 Вт

100 Вт/ч

3 часа

300

9

9

1 пылесос

2000 Вт/ч

-

—

4

10

1 компьютер

200 Вт/ч

5 часов

1

30

Всего

4889

180,67



* — эти электроприборы не работают постоянно, они включаются и выключаются автоматически, отметили в Минэнерго.

Стоит отметить, что в таблице указаны средние ежедневные показатели. Например, стиральная машина — 18 минут в день, но это не означает, что техника используется ежедневно по 18 минут. Она может использоваться 60 минут раз в три дня и, соответственно, среднее использование в сутки будет равно 20 минутам.

В министерстве отметили, что потребление может быть ещё ниже, «учитывая, что некоторые из этих домохозяйств не используют вовсе или используют эти электроприборы в малых объёмах».

В примерах не указывают конкретные модели устройств, но на запрос «Газеты.uz» в пресс-службе министерства отметили, что «большая часть техники была учтена по параметрам техники Artel».

В совместном заявлении Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго отмечалось, что всего в Узбекистане насчитывается 7,3 миллиона абонентов, потребляющих электроэнергию, из которых 80% расходуют в среднем до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц. Однако на долю этих домохозяйств приходится всего 31% (5,7 млрд кВт·ч) от общего объёма потребляемой населением электроэнергии.

Поскольку вышеуказанные показатели представляют собой среднемесячный уровень потребления энергоресурсов в течение года, было проведено выборочное исследование абонентов Ташкентской и Наманганской областей, а также Ташкента для определения точных размеров среднемесячного потребления, говорилось в сообщении.

К примеру, по результатам исследования, в этих регионах в неотопительный период 86% абонентов, проживающих в старых многоквартирных домах, 65% в многоквартирных новостройках и 57% в частных домах потребляли в среднем до 250 кВт·ч электроэнергии в месяц.

В отопительный период 78% абонентов, проживающих в старых многоквартирных домах, 77% в многоквартирных новостройках и 44% в частных домах потребляли в среднем до 250 кВт·ч электроэнергии в месяц.

По данным Минэнерго, на официальном сайте «Региональных электрических сетей», введя логин и пароль, через персональный кабинет в режиме реального времени можно получить подробную информацию о состоянии лицевого счета потребления электроэнергии — показания счетчиков, произведенные оплаты и т. д.

Для этого мобильный номер телефона абонента должен быть заранее подключен к системе «Электроучет», который активируется путем обращения в электроснабжающее предприятие по месту жительства или через банковские кассы. На телефон отправляется SMS-сообщение, с указанием логина для входа в персональный кабинет.

Для получения пароля нужно отправить с мобильного телефона SMS-сообщение с буквой «P» на короткий номер 2100. Отправив SMS-сообщение с буквой «D» на номер 2100, можно получить сведения о состоянии лицевого счёта.

Министерство энергетики также объявило о запуске калькулятора стоимости электроэнергии для бытового потребления. Через этот сервис абоненты могут сравнить действующие и предлагаемые тарифы на потребляемую электроэнергию, а также узнать текущие и будущие расходы.

Минфин, Минэнерго и Минэкономразвития анонсировали реформу рынка энергоресурсов 18 мая. Как отмечалось в их совместном заявлении, рынок нуждается в поэтапном реформировании, чтобы привлечь частные инвестиции и увеличить мощности для удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы.