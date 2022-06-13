Durable Stone приглашает в шоурум брусчатки

Правильно подобранная брусчатка избавит от беспокойств и хлопот надолго, так как она прослужит вам более 10 лет. Кроме того, грамотно замощенная территория выглядит эстетично.
Все это выгодно выделит вашу территорию, что непременно привлечет внимание окружающих.
Вибропрессованная брусчатка — это универсальное решение для:
Участков и дворов жилых комплексов
Бизнес-центров и гостиниц
Кафе и ресторанов
Кафе и ресторанов
Торговых улиц и общественных пространств
Парковочных зон
Зачем посещать шоурум Durable Stone
В шоуруме специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам. Они расскажут о свойствах и преимуществах брусчатки Durable Stone. Также у вас будет возможность рассмотреть брусчатку со всех сторон. Пространство обустроено так, чтобы каждому посетителю было максимально комфортно изучать продукцию.
Выбор брусчатки для мощения территории — это ответственное дело. Ведь она предназначена для долгой службы.
Durable Stone предоставляет уникальный сервис:
Бесплатный замер площади мощения
Бесплатная 3D-визуализация будущего проекта мощения
Оперативное изготовление больших объемов в короткие сроки
Гарантия на продукцию 10 лет при соблюдении правил эксплуатации
Примеры 3D-визуализации будущего мощения территории:
Более 24 видов брусчатки в шести цветах
Примеры мощения
Информационные стенды
Все это в одном месте. В шоуруме Durable Stone.
О Durable Stone
Durable Stone - это вибропрессованная брусчатка, которая изготавливается на полностью автоматизированном производстве. Это исключает человеческий фактор, обеспечивает высокую производительность и минимизирует брак.
Брусчатка от Durable Stone проходит проверку качества и соответствует ГОСТу «РСТ Уз 712-96».
В чем разница между вибропрессованной брусчаткой и вибролитой
Главное их различие — это вид. Вибролитая — с гладкой поверхностью, часто имеет узоры. Она недостаточно крепкая, так как толщина редко превышает 25-40 мм.
Вибропрессованная — с шероховатой поверхностью, с высокой прочностью (как искусственный камень), так как толщина варьируется от 60 до 100 мм.
Главным преимуществом вибропрессованной брусчатки является срок ее службы, он составляет минимум 10 лет. В то время, как вибролитую придется менять каждые 2-3 года.
Брусчатку Durable Stone уже выбрали более 215 организаций и более 235 частных владельцев домов.
Некоторые заказчики Durable Stone решили поделиться своими отзывами:
Durable Stone — надежное решение для благоустройства вашей территории.