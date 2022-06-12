Национальная сборная Узбекистана по футболу одержала победу во втором матче третьего раунда отборочного турнира к Кубку Азии 2023 года. Матч против Мальдив, прошедший 11 июня на стадионе «Марказий» в Намангане, завершился со счётом 4:0.

Нападающий и капитан команды Элдор Шомуродов оформил хет-трик (2', 51' и 80'). Также отличился полузащитник Остон Урунов (86').

Элдор Шомуродов в сборной сравнялся по голам с легендой узбекского футбола Миржалолом Касымовым (31). Больше голов только у Александра Гейнриха (32) и Максима Шацких (34).

«Мы сделали то, что должны были сделать. Поздравляю всех с победой. Также поздравляю тренера Мальдив. Они хорошо сыграли, предложив открытую игру, и не стали только обороняться. Это команда, которая будет расти в будущем», — сказал главный тренер Сречко Катанец на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, у сборной Узбекистана «достаточно качества, а также проблем, как и у любой другой команды».

«Вы знаете это лучше меня. Мы впервые участвуем в этом этапе [квалификационного турнира Кубка Азии]. Мы всегда участвовали в финальном этапе. Но мы должны много работать над собой. Большинство игроков приходят [в распоряжении сборной] из разных клубов. Мы также должны оценить их состояние. Мальдивы проводят сбор уже месяц. У меня не было такой возможности. Например, если такой игрок, как Элдор, играет для тренера 90 минут в неделю, это здорово. Он заслуживает того, чтобы много играть в „Роме“. Сегодня важна физическая подготовка, без которой нам не выиграть», — заявил наставник.





14 июня в 20:30 сборная Узбекистана сыграет против Таиланда.

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