Россия выходит из Всемирной туристской организации (UNWTO, ЮНВТО), распоряжение об этом 10 июня подписал глава правительства страны Михаил Мишустин.

27 апреля вопрос приостановки членства России в организации рассматривался на внеочередной Генеральной ассамблее ЮНВТО в связи с военным вторжением РФ в Украину. Россия, не дожидаясь итогов голосования, сама объявила о намерении выйти из ЮНВТО, сообщал «Коммерсантъ».

Ассамблея проголосовала за приостановку членства РФ, и решение вступило в силу немедленно.

«Члены ЮНВТО дали чёткий сигнал: туризм — это столп мира и международной дружбы, и они должны отстаивать эти ценности или столкнуться с последствиями, без каких-либо исключений. Эта чрезвычайная Генеральная ассамблея показывает, что действия России непростительны и противоречат самим принципам ЮНВТО и международного управления», — заявил генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили.

Приостановление членства означает, что страна не может получать услуги и техническую помощь от организации, участвовать в её встречах и мероприятиях, выдвигать кандидатов в уставные органы и голосовать. Добровольный выход из организации вступает в силу только через год после того, как страна представит официальное сообщение об этом по соответствующим каналам.

В состав ЮНВТО входят 160 государств-членов, 6 ассоциированных членов и более 500 аффилированных членов, представляющих частный сектор, образовательные учреждения, туристические ассоциации и местные туристические органы. Это специализированное учреждение в ООН было основано в 1975 году, тогда же Советский союз стал членом организации.

ЮНВТО ведёт проекты технической помощи более чем в 100 странах для продвижения туризма ради экономического развития, международного взаимопонимания, мира и экологической устойчивости, способствует образованию и обучению в сфере туризма, отмечается на сайте организации.

Напомним, в апреле Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека. Россия тогда также заявила о своём досрочном прекращении полномочий члена совета.