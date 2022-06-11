Мохито





Мохито — это сочетание сладкой газировки со льдом, кислого лайма или лимона и душистой мяты. Пропорции можно регулировать на свой вкус.

Ежевичный мохито





Мохито, приготовленный по этому рецепту, порадует вас ярким цветом и насыщенным ежевичным ароматом.

Малиновый мохито





Малиновый мохито отлично подойдёт для утоления жажды в жаркий летний день.

Лимонад





Классический лимонад с приятной кислинкой — вкусный и полезный напиток, так как готовится только из натуральных продуктов.

Персиковый лимонад





В сезон персиков можно приготовить такой вариант домашнего лимонада.

Яблочный лимонад с зелёным базиликом





Киви, яблоки, зелёный базилик — основа ароматного освежающего лимонада.

Огуречный лимонад





Огуречный лимонад отлично утоляет жажду. Кроме огурцов вам понадобятся мята, лимон и зелёный базилик.