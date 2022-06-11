Мохито
Мохито — это сочетание сладкой газировки со льдом, кислого лайма или лимона и душистой мяты. Пропорции можно регулировать на свой вкус.
Ежевичный мохито
Мохито, приготовленный по этому рецепту, порадует вас ярким цветом и насыщенным ежевичным ароматом.
Малиновый мохито
Малиновый мохито отлично подойдёт для утоления жажды в жаркий летний день.
Лимонад
Классический лимонад с приятной кислинкой — вкусный и полезный напиток, так как готовится только из натуральных продуктов.
Персиковый лимонад
В сезон персиков можно приготовить такой вариант домашнего лимонада.
Яблочный лимонад с зелёным базиликом
Киви, яблоки, зелёный базилик — основа ароматного освежающего лимонада.
Огуречный лимонад
Огуречный лимонад отлично утоляет жажду. Кроме огурцов вам понадобятся мята, лимон и зелёный базилик.