12 июня на центральных улицах Ташкента пройдёт веломарафон, посвящённый Всемирному дню велосипеда, сообщила пресс-служба хокимията столицы. В связи с этим с 8:00 до 11:00 будут закрыты для движения автотранспорта следующие улицы:

проспект Шарафа Рашидова — от пересечения с Малой кольцевой автодорогой до пересечения с Нукусской;

Нукусская улица — от пересечения с проспектом Шарафа Рашидова до пересечения с улицей Истикбол;

улица Абдуллы Кадыри — от пересечения с улицами Истикбол и Нукусской до пересечения с проспектом Шарафа Рашидова.

Веломарафон открыт для участия всех желающих. Для тех, у кого нет велосипеда, будут организованы пункты проката.