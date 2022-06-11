Пять человек осуждены за смерть 47-летнего гражданина Германии афганского происхождения Абдулвахаба Каюуми, который занимался предпринимательской деятельностью в Джамбайском районе Самаркандской области, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli. Репортаж опубликовала пресс-служба областного УВД.

Супруга погибшего Незахат Каюуми прибыла из Германии, чтобы принять участие в суде в качестве потерпевшей стороны. Она сообщила, что для её мужа Узбекистан стал родиной. На просьбы вернуться в Германию Абдулвахаб Каюуми в ответ приглашал семью в Узбекистан и говорил, что ему предстоит сделать многое в этой стране. «После того, как он начал заниматься предпринимательской деятельностью, он мало ездил в Германию», — сказала женщина.





По данным программы, пятеро жителей района проникли в арендуемый дом Каюуми в масках. Они отключили дом от энергоснабжения, камеры видеонаблюдения и напали на него. Обвиняемые нанесли ему удары палками и металлическими изделиями, сломав ему руки и ноги. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где позже скончался.

Один из подсудимых, работавший таксистом, заявил, что они пытались украсть у него наркотики, которыми якобы травили молодёжь района.

Другой обвиняемый, который уже имел судимость, был приглашён в дом гражданина Германии в качестве электрика. После выполнения работ он заметил у него большую сумму денег и спланировал кражу. Он пригласил ещё четверых сообщников, которым сообщил о планах украсть два мешка наркотических веществ. Однако они не смогли найти в доме деньги.

Джамбайский районный суд по уголовным делам признал подсудимых виновными по пункту «в» части 4 статьи 164 (разбой организованной группой или в её интересах) и пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлёкшее смерть потерпевшего).

Глава преступной группы был приговорён к 19 годам лишения свободы, три его сообщника получили по 16−18 лет тюрьмы. Таксист, который довёз их до дома погибшего, осужден на 13 лет.