Сельхозпроизводители получат субсидии от государства, покрывающие до 50% затрат на приобретение передвижных генераторов и оборудование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для водосберегающего орошения посевных площадей хлопка и зерновых культур. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Узбекистана от 7 июня.

Возмещение из госбюджета части расходов на приобретение установок ВИЭ и передвижных генераторов вводится на угодьях площадью не менее 10 га с уже внедрёнными технологиями водосберегающего орошения (капельное, дождевание и другие системы).

Сумма субсидии на покупку установок ВИЭ составит до 50%, но не более 100 млн сумов. При закупе передвижных электрогенераторов покрываемая сумма составит до 30%, но не более 30 млн сумов.

Выделение субсидий организуют через единую информационную систему Agro-subsidiya, срок на это установлен до трёх месяцев.

Напомним, с 2020 года при формировании параметров госбюджета должны предусматриваться средства, необходимые для возмещения затрат производителей хлопка-сырца на внедрение систем капельного орошения.

Площадь орошаемых посевных площадей в стране составляет около 3,2 миллиона га. В 2019 году общая площадь применения водосберегающих технологий орошения составляла 75 тысяч га, или 1,7% от общей площади орошаемых земель. Как отмечало Министерство водного хозяйства, по итогам 2020 года эта площадь достигла 291,2 тысячи га, или около 7%.

В частности, из 43 тысяч га хлопковых полей на 20,6 тысячи применялось капельное орошение, на 2210 га — дождевальное орошение, на 4249 га — дискретная (пульсарная) технология полива. Ещё на 84,1 тысячи га реализованы работы по орошению с помощью переносных гибких шлангов.

В 2021 году внедрение экономичных систем орошения должно было быть обеспечено на 230 тысячах га.