Аккредитация школы по программам международного бакалавриата является гарантом высокого качества обучения и признанием школы на международном уровне. Опытная и высококвалифицированная команда IB школы Oxbridge International School, состоящая из отечественных и иностранных специалистов, успешно шла к достижению данной аккредитации и получила честь официально называться IB World School в короткие сроки.





В настоящее время Oxbridge является аккредитованной школой по программам начальной PYP и старшей школ DP, работает над получением аккредитации по программе средней школы MYP до конца 2022 года. Это предоставит возможность школе получить в ближайшее время почетное звание IB Continuum School — школа международного бакалавриата полного цикла.

Программа начальной школы IB Primary Years Programme (PYP) предназначена для детей в возрасте от 5 до 11 лет (детский сад и 1−5 классы). В первый класс принимаются дети с шести лет. Благодаря своей междисциплинарной структуре PYP мотивирует учащихся мыслить критически и самостоятельно, нести ответственность за свое обучение, изучая местные и глобальные проблемы и возможности их решения.





Программа средней школы IB Middle Years Programme (MYP) — это пятилетняя учебная программа для учащихся в возрасте 11−16 лет (с 6 по 10 класс). В процессе обучение приоритетом является развитие навыков XXI века, изучение иностранных языков и взаимосвязь всех изучаемых предметов. Обучение в рамках MYP построено на изучении опыта в сфере глобальных проблем, понимании различных культур, принятия отличных от личной точек зрения. Также эта программа способствует развитию самосознания человека и пониманию современного общества в целом.





Программа старшей школы IB Diploma Programme (DP) является академически сложной и сбалансированной программой образования с выпускными экзаменам. Она готовит учащихся в возрасте от 16 до 19 лет к достижению успеха в поступлении и обучении в топовых университетах мира и в дальнейшей жизни. Программа завоевала признание и доверие одних из ведущих мировых университетов. Более 5000 университетов мира из более 100 стран официально признают и успешно обучают выпускников IB DP.





Программа русскоязычной школы с углубленным изучением точных наук и английского языка с иностранными учителями. Общеобразовательная школа и детский сад Oxbridge проводят обучение согласно государственным стандартам. Уроки английского языка проводятся иностранными учителями в большом объеме, занятия проходят ежедневно.

Кроме того, большой упор делается на точные предметы с приобретением соответствующих компетенций по наукам и развитию критического мышления. В старших классах углубленно изучается алгебра, геометрия, физика, химия, биология.





Многогранная образовательная и развлекательная программа делает жизнь детей интересной и увлекательной, а коллективная творческая деятельность педагогов и учащихся создает атмосферу взаимного доверия и дружбы.

Выбирая Oxbridge International School, родители могут быть уверены в качественных академических результатах, гармоничном развитии ребенка, психологическом комфорте и здоровом питании.

До 1 июля действует скидка в размере 10% при оплате за целый год обучения.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−263−00−15, (+998) 90−900−50−55, (+998) 71−263−00−14.

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