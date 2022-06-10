В Узбекистане образован Наманганский государственный институт иностранных языков имени Исхокхона Ибрата. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 9 июня.

Учебный процесс в вузе начинается уже с сентября. Студентам института будут присваивать квалификацию по двум иностранным языкам.

Наманганскому госинституту иностранных языков безвозмездно передают здания и сооружения Наманганского инженерно-строительного института, а также музей языковеда-джадидиста Исхокхона Ибрата, репрессированного в 1937 году — «Исхокхон Ибрат — Катагон курбонлари хотираси», находившийся до этого в ведении Наманганского госуниверситета.

До января 2023 года институту должны выделить земельный участок с правом постоянного пользования для строительства нового учебного здания на 1000 мест и места проживания студентов на 400 мест. Строительство же общежитий на 400 мест для студентов на основе ГЧП должны обеспечить до января 2025 года.

Вуз будет компенсировать арендную плату за жильё и оказывать соцподдержку профессорам-преподавателям из других регионов.

Преподавателям института, ведущим занятия по предметам специальности на иностранном языке и имеющим национальный или соответствующий ему международно признанный сертификат уровня не ниже С1, выплачивается дополнительная ежемесячная надбавка в 50% к базовому должностному окладу.

Вуз станет образовательным партнером творческой школы имени Исхокхона Ибрата при Агентстве президентских образовательных учреждений. В нём также организуют «Клуб переводчиков» для учащихся Творческой школы.

С 2023/2024 учебного года в Наманганском госинституте на вступительных экзаменах в бакалавриат по иностранному языку будет проводиться профессиональный (творческий) экзамен для оценки навыков слушания, говорения, чтения и письма.

Напомним, в конце мая был создан Андижанский госинститут иностранных языков, в нём приём стартует также с 2022/2023 учебного года.