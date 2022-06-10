В четверг в Ахангаранском районе Ташкентской области открылся Единый экзаменационный центр для водителей. Он начинает работу с 10 июня.

Теперь приём теоретического и практического экзамена на получение водительского удостоверения производится только в этом центре, а не в регистрационно-экзаменационных отделениях области. В феврале такой же центр, основанный компанией Autodriver Study, открылся в Ташкенте.

Фото: Хокимият Ташкентской области.

В церемонии открытия нового центра приняли участие и. о. хокима области Зойир Мирзаев, основатель Autodriver Study Комил Алламжонов и представители Службы безопасности дорожного движения МВД Узбекистана.

Выступая на церемонии, Комил Алламжонов заявил, что с открытием единого экзаменационного центра в столице искоренена коррупция, связанная с получением прав. «Только те, у кого есть знания, получают права», — сказал он.

Среди тех, кто попробовал сдать теоретический и практический экзамены, был глава региона Зойир Мирзаев. Он сдал испытание успешно, хотя и набрал 80 штрафных баллов (допустимое значение — 100).

Фото: t.me/xushnudbek.

«Много лет не садился за руль. Если не ошибаюсь, права я получил в 1988 году. Но зная Правила дорожного движения и следуя указаниям, экзамен, оказывается, можно спокойно сдать. Немного сложно было при парковке», — сказал он.

Автоматизированные экзаменационные центры, подобные столичному и областному, планируется поэтапно построить во всех регионах Узбекистана до конца 2023 года.