26 мая в Алматы состоялось крупное событие в сфере HR в Центральной Азии — IX премия «HR-бренд Центральная Азия». Организатором мероприятия стал HeadHunter — один из крупнейших сайтов по поиску работы и сотрудников в мире.

«HR-бренд Центральная Азия» — одна из известных и авторитетных премий для работодателей. Ежегодно жюри премии оценивает проекты компаний в сфере работы с персоналом, чтобы выделить и продвинуть наиболее успешные практики.

На конкурсе были представлены 33 проекта в сфере работы с персоналом. За призовые места в трех номинациях — «Регион», «Страна» и «Мир» — поборолись 28 крупных компаний из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Среди номинантов премии были такие компании, как Halyk Bank, TEXNOPARK, «Корзинка», «Beeline Казахстан», AKFA Group, Evos, UzAuto, «Асакабанк», Mimar Group, Freedom Holding Group и прочие.





Второй год подряд лауреатом премии стал Artel. В 2022 году компания была удостоена двух наград за свои проекты:

«SAP Success Factors и другие инструменты автоматизации HR-процессов и изменения корпоративной культуры» — награда третьей степени в номинации «Мир». Pro-women — награда третьей степени в номинации «Регион».

Уже дважды HeadHunter отмечает достижения Artel в сфере управления персоналом. В 2021 году проект «Мотивация персонала» принес компании бронзовую награду в номинации «Мир».

Кроме того, Artel был отмечен премией в номинации «Прорыв года» членами международного жюри на премии EMBRAS 2021, которая прошла в Ташкенте.





О компании

Artel — один из ведущих производителей бытовой техники и электроники в Центральной Азии. Компания экспортирует свою продукцию в такие страны, как Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Россия, Таджикистан, Украина и прочие.

Руководство группы компаний Artel понимает, что одна из главных составляющих успешной деятельности любого бизнеса — это люди. Развитие потенциала сотрудников, создание благоприятной атмосферы в коллективе и условий для карьерного роста положительно сказываются на продуктивности компании. Поэтому развитие человеческого капитала и формирование кадрового резерва находятся в центре HR-стратегии Artel.

Благодаря проделанной работе в сфере HR Artel продолжает оставаться одним из надежных работодателей в Центральной Азии.

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